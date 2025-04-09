Только одна страна не поддержала решение ЕС по тарифам против США

Эту информацию сообщил высокопоставленный дипломат Евросоюза на условиях анонимности, пишет 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

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Источник издания подтвердил, что комитет Еврокомиссии с участием представителей 27 государств Европейского Союза проголосовал за введение контртарифов в отношении ряда товаров из Соединенных Штатов.

Против проголосовало только одно государство – Венгрия,

– заявил собеседник ЕП.

Обратите внимание! Он добавил, что детали контрмер ЕС объявят в среду, 15 апреля.