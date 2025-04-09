Проте, потім ЄС разом з українською стороною запропонує деякі сприятливі для України зміни. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".

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ЄС не продовжить "торговельний безвіз" з Україною

Після 5 червня 2025 року – коли завершуються чинні заходи "торговельного безвізу" (автономні торговельні заходи, Autonomous Trade Measures, ATM), надані ЄС Україні, – умови торгівлі повернуться до довоєнних.

Водночас, потім ЄС разом з українською стороною запропонує деякі сприятливі для України зміни.

Починаючи з 6 червня, автономні торговельні заходи – торговельні преференції для України, запроваджені ЄС після початку повномасштабної агресії РФ, закінчаться. Умови повернуться до довоєнних. Закінчаться як торговельні преференції, так і обмежувальні заходи, що нині встановлені проти ряду товарних найменувань, таких як м’ясо курки, яйця, мед і так далі,

– розповів співрозмовник "Європейської правди".

Водночас джерело зазначає, що обговорюється ідея залишити торговельні преференції для деяких найменувань українського експорту в ЄС, таких, як сталь.

"Далі Євросоюз продовжить дискусії щодо внесення змін до статті 29 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, щоб розробити максимально вигідні для обох сторін умови торгівлі, та підтримати економіку України, яка потерпає від війни", – зазначив європейський посадовець.