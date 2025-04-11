Решение по этому поводу будет принято по желанию венгерского народа. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию венгерского премьера в соцсети Х, которую он обнародовал в пятницу, 11 апреля.

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Какое заявление сделал Орбан

Премьер-министр Венгрии написал, что вопрос членства Украины в ЕС якобы будет иметь последствия для его страны.

Мы не позволим Брюсселю заставить нас принять членство Украины в ЕС. Это огромный вопрос, который имеет широкие последствия для нашей безопасности, экономики и сельского хозяйства,

– заявил Виктор Орбан.

По его словам, для принятия соответствующего решения привлекут народ Венгрии. "Мы спросим венгерский народ и будем действовать так, как он решит!", – резюмировал он.

Напомним, прошлом месяце сообщали, что Венгрия проведет голосование по поддержке вступления Украины в ЕС, где граждане смогут ответить "да" или "нет". Бюллетени печатают на защищенной бумаге, а подсчет голосов будет под наблюдением нотариуса.

К слову, недавно министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна призвал лишить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана права голоса в ЕС. Вскоре Будапешт может заблокировать санкции против России.