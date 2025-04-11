Рішення щодо цього буде ухвалене за бажанням угорського народу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію угорського прем'єра у соцмережі Х, яку він оприлюднив у п'ятницю, 11 квітня.

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Яку заяву зробив Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини написав, що питання членство України в ЄС нібито матиме наслідки для його країни.

Ми не дозволимо Брюсселю змусити нас прийняти членство України в ЄС. Це величезне питання, яке має широкі наслідки для нашої безпеки, економіки та сільського господарства,

– заявив Віктор Орбан.

За його словами, для ухвалення відповідного рішення залучать народ Угорщини. "Ми запитаємо угорський народ і діятимемо так, як він вирішить!", – резюмував він.

Нагадаємо, минулого місяця повідомляли, що Угорщина проведе голосування щодо підтримки вступу України до ЄС, де громадяни зможуть відповісти "так" або "ні". Бюлетені друкують на захищеному папері, а підрахунок голосів буде під наглядом нотаріуса.

До слова, нещодавно міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна закликав позбавити прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана права голосу в ЄС. Незабаром Будапешт може заблокувати санкції проти Росії.