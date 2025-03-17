Там будет 1 вопрос с вариантами ответов "да" или "нет". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на правительство Венгрии в Facebook.

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Что будет в бюллетене

Бюллетень содержит только один вопрос: "Поддерживаете ли вы вступление Украины в ЕС?". Гражданам предложено два варианта ответа – "да" или "нет".



Бюллетень для голосования / Фото Magyarország Kormánya / Facebook

Украина не может стать членом Европейского Союза без согласия венгров, где государства-члены имеют право вето,

– говорится в заметке правительства страны.

Также указано, что бюллетени печатают на специальной защищенной бумаге, что делает невозможным их подделку или копирование. Подсчет голосов будет происходить под наблюдением нотариуса.

Ранее, 7 марта, премьер-министр Виктор Орбан заявил в соцсети X, что вынесет "вопрос о членстве Украины в ЕС на голосование в Венгрии, и венгерский народ скажет свое слово", а правительство будет действовать в соответствии с волей народа.