Массовые протесты состоялись в субботу, 15 марта. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на TISZA Párt.

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Что известно о митинге в Будапеште

Оппозиция на фоне годовщины ко Дню революции организовала митинг против Виктора Орбана. Лидер партии Петер Мадьяр выступил перед участниками митинга, заявив, что его политическая сила организует "крупнейшее в истории" совместное движение.

В Будапеште прошел митинг против Орбана: смотрите видео

По его словам, благодаря этому граждане старше 16 лет смогут показать свое видение устройства в Венгрии после власти действующего премьера. Соответствующий опрос будет называться "Голос нации" и продлится с 24 марта по 11 апреля.

Наступила весна, весна венгров, вместе мы закончим зиму Орбана,

– заявил Мадьяр.

Петер Мадьяр выступил во время протестов: смотрите видео

Известно, что на протесты в Будапеште собрались жители других городов, которые стремятся к отставке Виктора Орбана. Сам премьер отреагировал на это в своей речи к Национальному празднику, назвав оппозиционных политиков "жуками".

По данным AP, он пообещал избавить свою страну от тех, кто, по его мнению, работает на интересы иностранных государств, и добавил, что его правое правительство ликвидирует глобальную "теневую армию", служащую ЕС и "либеральной американской империи".