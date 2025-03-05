Члены ЕС почти единогласно поддерживают продолжение и усиление помощи Украине в ее борьбе с российской агрессией. В то же время есть лидеры стран, которые пытаются помешать поддержке Киева со стороны Запада. Среди них – премьер Венгрии Виктор Орбан. Европейцы опасаются, что он может сорвать специальный саммит, запланированный на 6 марта, передает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Что известно

Как сообщает издание, евродепутаты от проевропейской партии Volt подготовили план, который представят лидерам Евросоюза. Он состоит из 9 пунктов. Один из них содержит призыв лишить Венгрию права голоса, которая неоднократно блокировала совместные решения членов. Также документ предлагает назначить верховную представительницу ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас полноценным министром иностранных дел ЕС.

Кроме того, авторы текста хотят создать общую европейскую армию и обеспечить возможность пересмотреть договоры ЕС, чтобы включить новые моменты относительно сферы обороны и подготовиться к расширению.

Напомним, что предложение лишить Будапешт голоса уже выдвигали – в июле 2024 года. Это была реакция на международное турне Орбана, которое включало, в том числе и визит в Россию.