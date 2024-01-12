Он в своем сообщении в сети X написал, что удалось собрать 120 необходимых голосов коллег. Этого достаточно, чтобы лишить Венгрии права голоса в Совете Евросоюза.

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Орбан может лишиться права голоса

Подписи собраны! Мы стали на шаг ближе к лишению Орбана права голоса. Отзывы были сильными, благодарю всех, кто поддержал эту историческую петицию. Я собрал 120 голосов из разных партий и нескольких государств-членов ЕС,

– написал Сарвамаа в сообщении.

Он добавил, что "было бы крайне важно скорей всего оценить окончательную общую поддержку идеи петиции на пленарном заседании".

Финский депутат отметил, что Венгрия может быть лишена права голоса на следующей неделе. Именно тогда Европарламент будет голосовать за резолюцию, в которой речь пойдет о судьбе Будапешта.



Резолюция, которую подал Петри Сарвамаа / Фото с его страницы в сети X

Напомним, что Сарвамаа 9 января внес предложение применить против Венгрии процедуру, предусмотренную частью 2 статьи 7 Договора о ЕС. Обратим внимание, что она дает возможность приостановить определенные права, в частности, право голоса в Совете ЕС, государства, которое неоднократно нарушало ценности Европейского Союза.

Заметим, что накануне стало известно, что Дмитрий Кулеба встретится со своим венгерским коллегой Петером Сиярто.

Где и когда проведут переговоры главы МИД

Спикер МИД Украины Олег Николенко рассказал, что соответствующую встречу планируют провести в Ужгороде. По его словам, это немаловажный момент. Он отметил, что встреча станет продолжением недавних политических контактов между Украиной и Венгрией. Она запланирована на 29 января.

Ключевыми темами станут организация встречи Президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана для продвижения важных для Украины решений в Европейском Союзе и комплексного развития двусторонних отношений.

– сказал спикер МИД.

Заметим, что Петер Сиярто подтвердил запланированную встречу с Дмитрием Кулебой. По его словам, во время нее он увидит, может ли встреча на уровне глав государств посодействовать ситуации, которая сложилась между Киевом и Будапештом.