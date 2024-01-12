Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Саакян, отметив, что Орбан и дальше будет пытаться выкручивать руки в важных для Украины вопросах, чтобы выбить больше денег и возможностей в ЕС. При этом Евросоюз давно не был столь решительно настроен по поводу злоупотреблений Венгрии.
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Там уже публично упоминали о возможности лишить Венгрии права голоса в ЕС. Это беспрецедентная история.
Об этом механизме раньше даже в голос не говорили. Это – вроде "оружия" последней надежды, существующей в ЕС, чтобы не допустить злоупотреблений. И решиться использовать ее крайне сложно. Я не думаю, что ЕС пришел в упор, чтобы на это отважиться. Но вопрос есть в повестке дня,
– отметил Саакян.
Кроме того, сейчас у ЕС есть средства влияния на Орбана. К примеру, он таки не заблокировал решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС.
Украине есть что предлагать Венгрии
Как подчеркнул Саакян, на встрече Кулебы с Сийярто будут искать почву, возможна ли сейчас встреча Зеленского и Орбана. Так Украина показывает, что конструктивно настроена и готова говорить. Но это в том случае, если со стороны Венгрии есть адекватные требования, позиции и интересы. Также важно, чтобы там слышали украинские интересы.
Встреча Кулебы и Сийярто имеет цель "нащупать почву", есть ли вообще смысл проводить встречу Зеленского и Орбана; возможно ли там о чем-то договариваться. Также Украине выгоден определенный "театр" для западных партнеров. Мы показываем, что мы – "хорошие ребята" и готовы договариваться, а именно Орбан неконструктивен. Орбан это понимает и будет продолжать линию, что нужно встретиться. Ему нужно снять эти аргументы со стороны Украины,
– отметил Саакян.
От возможной встречи Зеленского и Орбана тяжело ждать прорыва. Но предметным может быть вопрос послевоенного восстановления для Украины. Понятно, что это будет буквально самое большое строительство в Европе и самая большая зона роста проектов на европейском пространстве. Многие европейские компании хотят зайти на это, чтобы освоить средства.
Венгерские компании не хотят стоять в стороне. Многое зависит от того, как себя будет вести венгерское руководство. Потому что могут просто взять словацкие, польские или немецкие компании. Украине есть, что предлагать. Есть и кнут, и пряник в руках. Орбану выгоднее говорить с Украиной, чем стоять в позе,
– подчеркнул Саакян.
Отношения Украины и Венгрии: коротко
- Представитель МИД Украины Олег Николенко рассказал, что встреча между Кулебой и Сийярто состоится 29 января в Ужгороде. Одна из тем, которую будут обсуждать – организация встречи между Зеленским и Орбаном.
- В начале декабря 2023 года в Офисе Президента также отмечали, что договариваются о возможной встрече между лидерами Украины и Венгрии.
- На саммите ЕС, который проходил 14-15 декабря в Брюсселе, Орбан заблокировал выделение Украине финансовой помощи в 50 миллиардов евро.