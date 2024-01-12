Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Саакян, отметив, что Орбан и дальше будет пытаться выкручивать руки в важных для Украины вопросах, чтобы выбить больше денег и возможностей в ЕС. При этом Евросоюз давно не был столь решительно настроен по поводу злоупотреблений Венгрии.

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Там уже публично упоминали о возможности лишить Венгрии права голоса в ЕС. Это беспрецедентная история.

Об этом механизме раньше даже в голос не говорили. Это – вроде "оружия" последней надежды, существующей в ЕС, чтобы не допустить злоупотреблений. И решиться использовать ее крайне сложно. Я не думаю, что ЕС пришел в упор, чтобы на это отважиться. Но вопрос есть в повестке дня,

– отметил Саакян.

Кроме того, сейчас у ЕС есть средства влияния на Орбана. К примеру, он таки не заблокировал решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Украине есть что предлагать Венгрии

Как подчеркнул Саакян, на встрече Кулебы с Сийярто будут искать почву, возможна ли сейчас встреча Зеленского и Орбана. Так Украина показывает, что конструктивно настроена и готова говорить. Но это в том случае, если со стороны Венгрии есть адекватные требования, позиции и интересы. Также важно, чтобы там слышали украинские интересы.

Встреча Кулебы и Сийярто имеет цель "нащупать почву", есть ли вообще смысл проводить встречу Зеленского и Орбана; возможно ли там о чем-то договариваться. Также Украине выгоден определенный "театр" для западных партнеров. Мы показываем, что мы – "хорошие ребята" и готовы договариваться, а именно Орбан неконструктивен. Орбан это понимает и будет продолжать линию, что нужно встретиться. Ему нужно снять эти аргументы со стороны Украины,

– отметил Саакян.

От возможной встречи Зеленского и Орбана тяжело ждать прорыва. Но предметным может быть вопрос послевоенного восстановления для Украины. Понятно, что это будет буквально самое большое строительство в Европе и самая большая зона роста проектов на европейском пространстве. Многие европейские компании хотят зайти на это, чтобы освоить средства.

Венгерские компании не хотят стоять в стороне. Многое зависит от того, как себя будет вести венгерское руководство. Потому что могут просто взять словацкие, польские или немецкие компании. Украине есть, что предлагать. Есть и кнут, и пряник в руках. Орбану выгоднее говорить с Украиной, чем стоять в позе,

– подчеркнул Саакян.

Отношения Украины и Венгрии: коротко