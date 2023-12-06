Вечером 6 декабря стало известно, что глава ОП Андрей Ермак провел телефонный разговор с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто. Об этом он рассказал в телеграме.

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Обсудили встречу Зеленского и Орбана

Как отметил Ермак, в телефонном режиме обсудили прогресс Украины по пути к европейской интеграции. Он отметил, что в ближайшие дни Верховная Рада планирует принять ряд важных евроинтеграционных законопроектов. Глава ОП подчеркнул, что "мы полностью выполним наши обязательства".

Также он отметил, что Украина рассчитывает получить положительное решение декабрьского заседания Европейского совета. Оно состоится 14 – 15 декабря. И во время него будет определяться судьба старта переговоров с Украиной о членстве в ЕС.

Обсудили возможность встречи Президента Украины Владимира Зеленского и Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и договорились работать над определением удобной даты такой встречи,

– отметил Ермак.

Примечательно, что накануне Сийярто рассказывал, что с ним хотели провести переговоры Ольга Стефанишина, а также Андрей Ермак. По словам главы венгерского МИД, украинская сторона якобы отменила эти разговоры.

Проступок со стороны Венгрии не видно

Как пишет Reuters, 6 декабря партия Виктора Орбана в парламент внесла резолюцию. В ней она призывает не поддерживать старт переговоров о вступлении нашей страны в ЕС.

Политика расширения Европейского Союза должна оставаться объективным процессом, основанным на правилах и эффективности,

– говорится в парламентской резолюции.

Также в тексте соответствующей резолюции подчеркивают, что вступление Украины в ЕС должно основываться на консенсусе, которого должны достичь все государства-члены, а "условий для этого сегодня нет".

Но это еще не всё. В резолюции также утверждают, что лидеры Евросоюза должны провести тщательную оценку. Она должна пролить свет на то, как возможно членство нашего государства повлияет на сплоченность и сельскохозяйственную политику внутри ЕС. Собственно, ее преимуществами пользуются более бедные страны союза, в том числе Венгрия.