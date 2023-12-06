Ввечері 6 грудня стало відомо, що глава ОП Андрій Єрмак провів телефонну розмову з міністром закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петером Сіярто. Про це він розповів у своєму телеграмі.

Читайте також Напередодні саміту ЄС: у Зеленського оцінили ризики від позиції Угорщини

Обговорили зустріч Зеленського й Орбана

Як зазначив Єрмак, у телефонному режимі обговорили прогрес України на шляху до європейської інтеграції. Він зауважив, що впродовж найближчих днів Верховна Рада планує ухвалити низку важливих євроінтеграційних законопроєктів. Глава ОП підкреслив, що "ми повністю виконаємо наші зобов'язання".

Також він зазначив, що Україна розраховує отримати позитивне рішення грудневого засідання Європейської Ради. Воно відбудеться 14 – 15 грудня. І під час нього визначатимуться з долею старту переговорів з Україною про членство в ЄС.

Обговорили можливість зустрічі Президента України Володимира Зеленського та Прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана й домовилися працювати над визначенням зручної дати такої зустрічі,

– зазначив Єрмак.

Цікаво, що напередодні Сіярто розповідав, що з ним хотіли провести переговори Ольга Стефанішина, а також Андрій Єрмак. За словами глави угорського МЗС, українська сторона буцімто скасували ці розмови.

Поступу з боку Угорщини не видно

Як пише Reuters, 6 грудня партія Віктора Орбана до парламенту внесла резолюцію. В ній вона закликає не підтримувати старт переговорів про вступ нашої країни до ЄС.

Політика розширення Європейського Союзу повинна залишатися об'єктивним процесом, заснованим на правилах і ефективності,

– йдеться у парламентській резолюції.

Також у тексті відповідної резолюції наголошують, що вступ України до ЄС повинен ґрунтуватися на консенсусі, якого мають досягти всі держави-члени, а "умов для цього сьогодні немає".

Але це ще не все. У резолюції також стверджують, що лідери Євросоюзу повинні провести ретельну оцінку. Вона має пролити світло на те, як можливе членство нашої держави вплине на згуртованість та сільськогосподарську політику всередині ЄС. Власне, її перевагами користуються бідніші країни союзу, зокрема Угорщина.