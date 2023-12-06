Это прокомментировал 24 Каналу советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Он отметил, что это будет сложный саммит. Отметим, что Виктор Орбан заявлял, что решение о финансовой помощи Украине и вопрос о вступлении якобы "необоснованные".

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Откровенный шантаж

В современной европейской и демократической политике с интересом наблюдают за тем, как определенные политики занимаются откровенными спекуляциями.

"Политики занимаются шантажом, чтобы получить какие-либо выгоды для своих национальных правительств". Не буду использовать эту риторику, ведь это очевидно", – добавил советник главы Офиса Президента Украины.

Михаил Подоляк отметил, что этим занимаются и другие правительства. Мол, сейчас есть проблемы с грузовыми перевозками. По его мнению, национальные правительства хотят использовать даже общие проекты как Европейский Союз в своих корыстных интересах.

"Имеют на это право. Это демократия, это конкуренция", – сказал советник руководителя ОПУ.

Тем временем задача Украины в том, чтобы с партнерами, имеющими абсолютно точную проукраинскую позицию, объяснять вред от таких решений блокирования чего-либо насчёт среднесрочных и долгосрочных стратегий ЕС.

Для Венгрии гораздо выгоднее, если в Европе будет сконструировано другое безопасное, другое конкурентное экономическое пространство. Тогда Венгрия будет получать гораздо больше, чем сегодня. Это нужно объяснять,

– сказал Подоляк.

В то же время советник главы Офиса Президента Украины убежден, что Украина будет иметь дальнейшую поддержку в США и ЕС в военных и экономических нуждах.

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Новый тип Европы

По его словам, председатель Европейского совета Шарль Мишель даже прервал свой визит в Китай. Мол, для него приоритетнее обеспечение эффективности саммита. Ведь это касается не только Украины, но и ряда других стран.

"Это фундаментальное завершение конструирования нового типа Европы, куда все европейские страны зайдут и будут иметь общую границу, которая будет отделять нас от России", – сказал Подоляк.

По его мнению, это очень важно в отношении построения новой архитектуры безопасности, единого политического, информационного и экономического пространства.

Украина является неотъемлемой частью Европы. Несмотря на все проблемы, которые мы можем обсуждать, в частности, относительно наступательных операций наших, но сейчас Украина является наиболее боеспособной внутренней страной европейского пространства,

– подчеркнул советник главы Офиса Президента Украины.

И это, убежден он, очень важно для глав Европейского Союза или Еврокомиссии.

Чего хочет Россия

Важно, чтобы украинское государство получало всю необходимую финансовую помощь. У Украины разрушенная экономика. А это – одна из целей войны России против Украины. Страна-агрессор хочет не только убивать людей, но и уничтожать украинскую инфраструктуру и экономику. Все, чтобы украинцам это пришлось восстанавливать десятилетиями.

Враг хочет, чтобы у Украины не было денег и чтобы она выглядела слабой. Это понимают западные партнеры. Потому и нужно финансово поддерживать украинскую национальную экономику.

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