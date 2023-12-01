Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предлагает отложить вопрос о вступлении Украины в Евросоюз на повестку дня саммита в декабре. Он убежден, что ясно, что согласия среди стран не будет.

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Венгрия не имеет права вето

Орбан отметил, что Венгрия будет блокировать решение.

Мы не против этих решений, мы просто не согласны с другими странами-членами. Если мы согласны, то позиция ЕС есть, если нет, то ее нет,

– сказал Виктор Орбан.

Он также считает, что переговоры о вступлении Украины в ЕС не отвечают интересам Венгрии. Именно поэтому не должны быть поставлены на повестку дня.

Орбан убежден, что вопрос нельзя поставить на повестку дня, ведь он уже обсуждался и были достигнуты определенные договоренности. Премьер-министр Венгрии добавил, что соответствующее предложение не подготовлено. Следовательно, переговоры о вступлении не следует начинать.

По его словам, есть много вопросов, на которые мы не знаем ответов, ведь Украина находится в состоянии войны, и ее правовая система работает иначе. Орбан заявил, что ЕС даже не может посчитать численность населения и сказать, насколько велика территория Украины, которую Евросоюз хочет включить в свои ряды, ведь, по его словам, "часть ее находится под военным контролем России".

Его беспокоит вопрос финансирования

Премьер-министр Венгрии также уделил определенное внимание и вопросу финансирования. По его словам, невозможно знать, сколько средств придется потратить на развитие Украины.

Таким образом, страны-члены ЕС могут потерять ресурсы,

– подчеркнул Виктор Орбан.

По мнению премьер-министра, Европейский Союз должен сначала установить стратегическое партнерство с Украиной, но это произойдет "только через много лет". По его мнению, это приблизит Украину к сообществу.

По словам Орбана, если ЕС все еще хочет финансировать войну, ЕС должен решить, где взять на это деньги. Он отметил, что ЕС может подумать о создании фонда.

Заявления Орбана об Украине