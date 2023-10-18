Орбана процитировали пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал. Отметим, что венгерский премьер встретился с Путиным 17 октября в Пекине.
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Орбан назвал войну России против Украины "военной операцией"
Так, росСМИ распространили фрагмент разговора, во время которого Орбан назвал войну страны-агрессорки против Украины "военной операцией". На видео слышна фраза katona mûveletek, что в переводе означает "военная операция".
На это уже отреагировал депутат венгерского парламента Мартон Томпош:
Нет, Виктор. То, что происходит в Украине – это не "специальная военная операция", это война. Война, в которой борются венгры из Закарпатья. Позор!
– подчеркнул он.
Орбан о "военной операции" в Украине: смотрите видео
О чем говорили Путин и Орбан
- Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в столице Китая – Пекине 17 октября.
- Путин заявил, что у России якобы "сохраняются отношения со многими странами Европы, в том числе Венгрией".
- Российский президент отметил, что отношения между Венгрией и Россией в последние годы "выстраивались на учете интересов друг друга".
- В то же время Орбан заявил, что Венгрия "никогда не хотела противостоять России", а наоборот, целью Венгрии "было наладить и расширить контакты".
- Кроме того, Орбан поблагодарил "Росатому" за то, что "остается партнером", а "Газпрому" за то, что "выполняет свои соглашения".