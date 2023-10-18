Орбана процитировали пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал. Отметим, что венгерский премьер встретился с Путиным 17 октября в Пекине.

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Орбан назвал войну России против Украины "военной операцией"

Так, росСМИ распространили фрагмент разговора, во время которого Орбан назвал войну страны-агрессорки против Украины "военной операцией". На видео слышна фраза katona mûveletek, что в переводе означает "военная операция".

На это уже отреагировал депутат венгерского парламента Мартон Томпош:

Нет, Виктор. То, что происходит в Украине – это не "специальная военная операция", это война. Война, в которой борются венгры из Закарпатья. Позор!

– подчеркнул он.

Орбан о "военной операции" в Украине: смотрите видео

О чем говорили Путин и Орбан