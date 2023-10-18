Орбана процитували пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал. Зазначимо, що угорський прем’єр зустрівся з Путіним 17 жовтня у Пекіні.
До теми Путіну там більше нема з ким говорити, – політолог про зустріч з Орбаном у Китаї
Орбан назвав війну Росії проти України "воєнною операцією"
Так, росЗМІ поширили фрагмент розмови, під час якої Орбан назвав війну країни-агресорки проти України "воєнною операцією". На відео чути фразу katona műveletek, що в перекладі означає "воєнна операція".
На це вже відреагував депутат угорського парламенту Мартон Томпош:
Ні, Вікторе. Те, що відбувається в Україні – це не "спеціальна воєнна операція", це війна. Війна, в якій борються угорці із Закарпаття. Ганьба!
– наголосив він.
Орбан про "воєнну операцію" в Україні: дивіться відео
Про що говорили Путін та Орбан
- Владімір Путін зустрівся з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном у столиці Китаю – Пекіні 17 жовтня.
- Путін заявив, що у Росії нібито "зберігаються стосунки з багатьма країнами Європи, зокрема Угорщиною".
- Російський президент зазначив, що відносини між Угорщиною та Росією в останні роки "вибудовувалися на врахуванні інтересів один одного".
- Водночас Орбан заявив, що Угорщина "ніколи не хотіла протистояти Росії", а навпаки, метою Угорщини "було налагодити і розширити контакти".
- Крім того, Орбан подякував "Росатому" за те, що "залишається партнером", а "Газпрому" за те, що "виконує свої угоди".