Політолог, філософ, викладач Карлового університету Олександр Морозов сказав 24 Каналу, що не варто чекати якихось наслідків від спілкування глави Кремля та Віктора Орбана.

Важливо "Один пояс – один шлях": для чого Китай зібрав у себе Путіна, Орбана та навіть "Талібан"

Не має що запропонувати

Міжнародний форум "Один пояс – один шлях", що проходить в Китаї вже в третє, цього разу зібрав представників 130 країн. Проте більшість з учасників саміту навряд чи захочуть розмовляти з Путіним.

Зверніть увагу! Третій міжнародний форум "Один пояс – один шлях" відбудеться 17 – 18 жовтня у Пекіні проходить. Китай запросив на нього представників 130 країн, однак на ньому будуть присутні тільки 23 лідери держав (у 2019 році на форум приїхали глави 40 країн). Водночас багато світових лідерів до Китаю не приїхали. Зокрема прем'єрка Італії Джорджія Мелоні відмовилась від участі в ньому.

Саме тому Путін і зустрівся з Орбаном. Їхня розмова – усього лише дипломатична обставина, оскільки Путіну там немає більше з ким говорити,

– наголосив політолог.

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Напевно, що Путін з Орбаном не обговорювали якісь принципово нові теми. Адже Москва вже вичерпала можливості, які режим сприяння Орбана створював для Кремля.

"Були контракти "Росатома", кредити, газові угоди з Росією – все це вже реалізовано. Й нового нічого Орбан запропонувати Путіну не може. Та й у нього немає зараз пропозицій у сфері економіки для Угорщини", – зазначив Олександр Морозов.

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