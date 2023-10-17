Політолог, філософ, викладач Карлового університету Олександр Морозов сказав 24 Каналу, що не варто чекати якихось наслідків від спілкування глави Кремля та Віктора Орбана.
Важливо "Один пояс – один шлях": для чого Китай зібрав у себе Путіна, Орбана та навіть "Талібан"
Не має що запропонувати
Міжнародний форум "Один пояс – один шлях", що проходить в Китаї вже в третє, цього разу зібрав представників 130 країн. Проте більшість з учасників саміту навряд чи захочуть розмовляти з Путіним.
Саме тому Путін і зустрівся з Орбаном. Їхня розмова – усього лише дипломатична обставина, оскільки Путіну там немає більше з ким говорити,
– наголосив політолог.
Яка мета зустрічі Путіна та Орбана в Китаї: дивіться відео
Напевно, що Путін з Орбаном не обговорювали якісь принципово нові теми. Адже Москва вже вичерпала можливості, які режим сприяння Орбана створював для Кремля.
"Були контракти "Росатома", кредити, газові угоди з Росією – все це вже реалізовано. Й нового нічого Орбан запропонувати Путіну не може. Та й у нього немає зараз пропозицій у сфері економіки для Угорщини", – зазначив Олександр Морозов.
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- По приїзді в Китай Путін провів неочікувану зустріч з угорським прем'єром Віктором Орбаном. Прем'єр заявив, що Угорщина буцімто зацікавлена у підтримці стосунків з Росією "не лише на рівні спілкування, а й економіки". Також Орбан подякував "Росатому" та "Газпрому", які "залишаються партнерами" та "виконують свої угоди".
- Путін також зустрівся з Сі Цзіньпіном у Домі народних зборів у Пекіні, де були присутні глави делегацій, що прибули на форум.
- Глава Кремля протягом спілкування з Сі Цзіньпіном та під час фотографування з учасників форуму поводився досить дивно. Так, він кульгав на праву ногу та помітно нервував.
- Для Путіна важливий візит до Китаю, адже він має обговорити з Сі Цзіньпіном принципові питання. Росія має потужну залежність від експорту нафти й газу до Китаю. А тому від цього візиту залежатиме структура економіки Росії на майбутні роки.