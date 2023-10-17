Сі Цзіньпін зустрівся з Владіміром Путіним перед форумом. Про це повідомляють ЗМІ країни-агресорки, передає 24 Канал.

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Як поводився Путін

Кремль опублікував відео з Путіним у Китаї. На кадрах можна побачити, як російський диктатор виходить з автівки, тисне руку та посміхається. Після цього президент країни-агресорки миттєво стає похмурим та починає заходити всередину будівлі. Під час руху Путін кульгає на праву ногу та нервово виправляє манжети.

На іншому фрагменті голова Китайської Народної Республіки та його дружина вітаються з Путіним. У цей момент президент держави-терориста теж нервує. На кадрах можна побачити, як диктатор намагається впоратися з емоціями. Його вираз обличчя швидко змінюється, а пальці кілька разів стискаються в кулаки.

Коли лідери країн позували для спільного фото, Путін теж мав напружений вигляд. Всі гості та китайський лідер стояли з розслабленими руками, а президент Росії у цей час стиснув губи та кулаки.

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