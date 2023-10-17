Си Цзиньпин встретился с Владимиром Путиным перед форумом. Об этом сообщают СМИ страны-агрессора, передает 24 Канал.
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Как вел себя Путин
Кремль опубликовал видео с Путиным в Китае. На кадрах можно увидеть, как российский диктатор выходит из автомобиля, жмет руку и улыбается. После этого президент страны-агрессора мгновенно мрачнеет и начинает заходить внутрь здания. Во время движения Путин хромает на правую ногу и нервно поправляет манжеты.
На другом фрагменте глава Китайской Народной Республики и его супруга здороваются с Путиным. В этот момент президент государства-террориста тоже нервничает. На кадрах можно увидеть, как диктатор пытается справиться с эмоциями. Его выражение лица быстро меняется, а пальцы несколько раз сжимаются в кулаки.
Когда лидеры стран позировали для совместного фото, Путин тоже выглядел напряженно. Все гости и китайский лидер стояли с расслабленными руками, а президент России в это время сжал губы и кулаки.
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Что говорят эксперты о визите Путина в Китай
- Недавно руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок в комментарии 24 Каналу предположил, что результаты поездки российского президента в КНР повлияют на структуру экономики государства-террориста на предстоящие годы. Потому что Россия зависит от экспорта нефти и газа в Китай.
- Ранее политолог Николай Давыдюк отметил, что на этом форуме Россия не будет в центре внимания. Ведь в мероприятии примут участие представители многих стран. По его словам, Владимир Путин хочет этой поездкой показать россиянам, что его в мире еще якобы воспринимают как лидера, выполняющего международную функцию.