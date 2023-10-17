Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Николай Давыдюк. Он отметил, что Россия владеет остатком патентов, котрые были созданы советскими инженерами.

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"Сейчас главное – выпотрошить российский ВПК с точки зрения патентов, технологий и реального производства, которое Россия уже не может делать сама. Но владеет остатком патентов, которые были созданы советскими инженерами. В частности, украинцами, белорусами и казахами. Это не российские технологии", – подчеркнул он.

Россия – ненадежный партнер для Китая

Николай Давыдюк отметил, что Путин не едет на отдельную встречу с лидером КНР Си Цзиньпином. В форуме примут участие представители 150 стран. Потому Россия будет не в центре внимания.

Путин идет в Пекин, чтобы говорить о двух вещах: торговле и оружии. Однако сейчас для Китая Россия – ненадежный партнер, потому что торгует, в частности, с Индией.

Россия перестала быть надежным партнером Китая, подкармливая Индию, которая специально растет, чтобы конкурировать с Китаем. Россия подкармливает Индию с точки зрения подсанкционной нефти. Индия вторая после Китая, кто в России покупает эту нефть,

– объяснил политолог.

Путину очень важно поехать в Китай, чтобы показать россиянам, что он выполняет международную функцию и его в мире якобы воспринимают как лидера.

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