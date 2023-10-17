Об этом сообщают российские СМИ. Кроме того, Путина также примет у себя китайский лидер Си Цзиньпинь, передает 24 Канал.
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Путин прилетел в Китай на форум
Российские пропагандисты рассказали, что около 9:38 по местному времени самолет Путина приземлился в Пекине. Там он примет участие в 10-м, юбилейном форуме "Один пояс, один путь", а также встретится с лидерами стран-участниц мероприятия.
Путин приземлился в Пекине: смотрите видео
К тому же, президент страны-агрессорки также планирует встретиться и с главой КНР Си Цзиньпином. В Китае глава Кремля планирует пробыть два дня.
Путина уже встретили в Пекине: смотрите видео
Всего российский диктатор, помимо китайского лидера, еще с 4 руководителями иностранных стран.
Среди иностранных лидеров, с которыми должен встретиться Путин:
- Президент Вьетнама Во Ван Тхионг
- Премьер Таиланда Сретта Тависин
- Президент Монголии Ухнаагийн Хурелсух
- Президент Лаоса Тонлун Сисулит
Следует отметить, что это вторая иностранная поездка российского президента после того, как ордер на его арест выдал Международный уголовный суд. До этого Путин в начале октября посещал саммит СНГ в киргизском Бишкеке.
Недавно Путин поговорил с Нетаньяху
- Президент России Владимир Путин 16 октября имел разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Это стало впервые с момента нападения ХАМАС на израильскую территорию.
- Журналисты The Times of Israel подчеркнули, что в этом разговоре Путин был достаточно критичным. Он даже сравнил израильскую армию с нацистской, воевавшую во время Второй мировой войны, и сравнил блокаду Сектора Газы с Ленинградом.
- В Кремле разговор политиков прокомментировали несколько более сдержанно. Там отметили, что Путин якобы выразил соболезнования погибшим израильтянам, а сам президент якобы пытается нормализовать ситуацию и предотвратить гуманитарную катастрофу в Газе.