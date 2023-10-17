Про це повідомляють російські ЗМІ. Крім того, Путіна також прийме у себе китайський Лідер Сі Цзіньпінь, передає 24 Канал.

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Путін прилетів у Китай на форум

Російські пропагандисти розповіли, що приблизно о 9:38 за місцевим часом літак Путіна приземлився у Пекіні. Там він візьме участь у 10, ювілейному форумі "Один пояс, один шлях", а також зустрінеться з лідерами країн-учасниць заходу.

Путін приземлився у Пекіні: дивіться відео

До того ж президент країни-агресорки також планує зустрітися і з очільником КНР Сі Цзіньпінем. У Китаї очільник Кремля планує пробути два дні.

Путіна вже зустріли у Пекіні: дивіться відео

Всього російський диктатор, крім китайського лідера, ще з 4 очільниками іноземних країн

Серед іноземних лідерів, з якими має зустрітися Путін є:

Президент В'єтнаму Во Ван Тхионг

Прем'єр Таїланду Сретта Тавісін

Президент Монголії Ухнаагійн Хурелсух

Президент Лаосу Тонлун Сісуліт

Варто зазначити, що це друга іноземна поїздка російського президента після того, як ордер на його арешт видав Міжнародний кримінальний суд. До цього Путін на початку жовтня відвідував саміт СНД у киргизькому Бішкеку.

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