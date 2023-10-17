Незабаром може відбутися поїздка Путіна до Китаю, тому російському диктатору треба показати, що він підтримує політику Сі Цзіньпіна і його так звану "миротворчість" на міжнародній арені. Про це 24 Каналу розповів кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський, зауваживши, що це лише одне з декількох пояснень слів Путіна.

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Що означають такі заяви

Інтереси Китаю можуть проявлятися у багатьох регіонах світу. Також не варто відкидати, що Китай може мати вплив на нестабільність тих чи інших регіонів. Зокрема, тут варто згадати про Тайванську кризу. Щодо Путіна, то сьогодні він зацікавлений у союзниках.

Я думаю, це найперше "реверанс" у бік Китаю, особливо на тлі подій, які відбуваються у світі та в яких часто звинувачують Кремль. Звичайно, йому зараз необхідно шукати союзників, тому, напевно, ці "реверанси" відбуваються саме в цьому контексті, але не тільки,

– розповів експерт-міжнародник.

Також це можна пояснити формуванням нової "вісі зла", яка, на думку експерта, могла б складатися з Росії, Китаю, Ірану та ще декількох країн, які готові їх підтримати.

"Фактично Путін хоче показати, що зацікавлений в мирі в Україні й в тому, щоб підтримати Китай. Але хочу нагадати, що коли цей мирний план тільки з'явився, Росія не дуже хотіла його підтримувати, але раптом все змінилося", – зауважив Желіховський.

Зверніть увагу! До річниці повномасштабної війни Китай оприлюднив так званий "мирний план". У ньому мовилось про можливість припинення бойових дій та потребу переговорів між Україною та Росією.

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Путін шукає підтримку

Ще однією причиною може бути зацікавлення Росії в отриманні зброї від Китаю. У вересні відбулася зустріч Путіна з Кім Чен Ином. Зараз, ймовірно, до країни-агресорки надходить постачання зброї чи інших важливих вантажів. На думку експерта, лідер Китаю особисто все це погодив.

Тепер Путіну треба підтримати свого "великого сусіда" у його "мирних" ініціативах. Але насправді варто розуміти, що ні Росія, ні Китай не зацікавленні у втіленні цього плану. Щобільше, він не вигідний для України.

Це лише прикриття, а насправді вони далі починають "гострити ножі" проти західного світу й намагатимуться в тих чи інших місцях завдавати ударів,

– підсумував Желіховський.

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