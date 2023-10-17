В скором времени может состояться поездка Путина в Китай, поэтому российскому диктатору нужно показать, что он поддерживает политику Си Цзиньпина и его так называемое "миротворчество" на международной арене. Об этом 24 Каналу рассказал кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский, отметив, что это лишь одно из нескольких объяснений слов Путина.

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Что означают такие заявления

Интересы Китая могут проявляться во многих регионах мира. Также не следует исключать, что Китай может оказать влияние на нестабильность тех или иных регионов. В частности, здесь следует упомянуть о Тайваньском кризисе. Что касается Путина, то сегодня он заинтересован в союзниках.

Я думаю, это в первую очередь "реверанс" в сторону Китая, особенно на фоне происходящих в мире событий, в которых часто обвиняют Кремль. Конечно, ему сейчас необходимо искать союзников, поэтому, наверное, эти "реверансы" происходят именно в этом контексте, но не только,

– рассказал эксперт-международник.

Также это объяснимо формированием новой "оси зла", которая, по мнению эксперта, могла бы состоять из России, Китая, Ирана и еще нескольких стран, которые готовы их поддержать.

"Фактически Путин хочет показать, что заинтересован в мире в Украине и в том, чтобы поддержать Китай. Но хочу напомнить, что когда этот мирный план только появился, Россия не очень-то хотела его поддерживать, но вдруг все изменилось", – отметил Желиховский. .

Обратите внимание! К годовщине полномасштабной войны Китай обнародовал так называемый "мирный план". В нем говорилось о возможности прекращения боевых действий и необходимости переговоров между Украиной и Россией.

Эксперт-международник объяснил, что означают последние заявления Путина: смотрите видео

Путин ищет поддержку

Еще одной причиной может быть интерес России к получению оружия от Китая. В сентябре состоялась встреча Путина с Ким Чен Ыном. Сейчас, вероятно, в страну-агрессор поступает поставка оружия или других важных грузов. По мнению эксперта, лидер Китая лично все это согласовал.

Теперь Путину нужно поддержать своего "великого соседа" в его "мирных" инициативах. Но на самом деле следует понимать, что ни Россия, ни Китай не заинтересованы в реализации этого плана. Более того, он не выгоден для Украины.

Это лишь прикрытие, а на самом деле они дальше начинают "затачивать ножи" против западного мира и будут пытаться в тех или иных местах наносить удары,

– подытожил Желиховский.

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