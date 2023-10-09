Ожидается, что они впервые бросят вызов растущим усилиям США и их союзников по их отслеживанию. Так, аналитики и региональные атташе по вопросам обороны отмечают, что появляется все больше доказательств, свидетельствующих о том, что Китай на пути к вводу в эксплуатацию своей подлодки с баллистическими ракетами типа 096.

Тем временем КНДР начала передавать России артиллерию для войны, – CBS

Когда судно может быть введено в эксплуатацию

По имеющимся данным, это может произойти к концу этого десятилетия. Причем прорыву в его бесшумности, отмечают в Reuters, отчасти способствуют технологии из России.

Отмечают в издании, что за новыми судами будет гораздо сложнее следить. Соответствующую гипотезу высказывают в исследовании, оговоренном на конференции в мае в Военно-морском колледже США. Оно было опубликовано в августе в Китайском институте морских исследований при колледже. Семь аналитиков и трое военных атташе в Азии считают, что соответствующий вывод заслуживает доверия.

Подводные лодки типа 096 станут настоящим кошмаром. – сказал один из исследователей, отставной подводник и аналитик военно-морской технической разведки Кристофер Карлсон – Их будет очень, очень трудно обнаружить.

Это будет иметь "глубокие" последствия для США

В статье отмечают, что подлодка типа 096 не будет уступать самой современной российской подлодке. Речь идет о следующих параметрах: малозаметность, сенсоры и вооружение. Такой скачок в возможностях будет иметь "глубокие" последствия для США, а также их союзников в Индо-Тихоокеанском регионе.

Журналисты Reuters попытались взять комментарии в министерствах обороны России и Китая, но им не ответили.

Предполагают, что судно может быть больше своего предшественника 094, который сейчас патрулирует море. Это позволит подлодке содержать внутренний "плот", установленный на сложных резиновых опорах. Он необходим, чтобы гасить шум двигателя и другие звуки, подобно русским конструкциям.

По словам Карлсона, он не верит в то, что Китай получил от России все лучшие и современные технологии. В то же время имеющееся оборудование позволит создать подлодку, которая будет достаточно незаметной. В этом случае Пекин будет пытаться равняться на усовершенствованные морские лодки типа "Акула", которыми владеет Москва.