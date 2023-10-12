Политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал 24 Каналу, что целью визита Путина в Кыргызстан кроме встречи с президентом страны, а также участия в саммите лидеров СНГ, который состоится 13 октября, является возобновление влияния в регионе.

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Россия теряет позиции

За последнее время Россия теряет влияние на государства Центральной Азии. Ведь Китай подминает под себя эти страны, потому что имеет экономические рычаги. Более того, Пекин уже замораживает инфраструктурные проекты с Москвой и инвестирует в новые – совместно со странами Центральной Азии.

Пекин весной провел саммит "Китай плюс 5 стран Центральной Азии" (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан – 24 Канал). А в прошедшем месяце канцлер Германии Олаф Шольц встречался с лидерами этих стран.

Путин понял, что идет жесткая борьба за влияние за эти страны. Они уже выпадают из повестки дня ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности, в состав которого входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан – 24 Канал) – фактически мертвого проекта,

– отметил политтехнолог.

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Кроме того, Путин будет обсуждать во время визита также вопрос об обхождении западных санкций против России, ведь именно через Кыргызстан обеспечивается параллельный импорт в Москву.

"Нельзя исключать, что придумают новые схемы обхождения санкций. Однако Путину не нужно ездить в Кыргызстан, чтобы финансовая разведка США обнаружила, кто помогает России обходить санкции", – подчеркнул Борис Тизенгаузен.

Обратите внимание! Путин с начала года совершил первый заграничный визит, потому что в марте Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на его арест. Кыргызстан является страной, не ратифицировавшей Римский статут МКС, а это значит, что Путин может приехать в эту страну и его не задержат из-за ордера.

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