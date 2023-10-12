Журналисты отметили, что это первый визит президента России за границу после выдачи ордера на арест. Его Международный уголовный суд Гааги издал в марте 2023 года.

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Что известно о первом заграничном визите Путина

Владимир Путин в Кыргызстан приехал 12 октября. Глава Кремля:

провел переговоры с президентом страны Садыром Жапаровым;

подчеркнул, что Россия якобы является ключевым торговым партнером и крупнейшим инвестором в экономику Кыргызстана;

заявил, что обе страны будут в дальнейшем развивать сотрудничество.

Как пишут российские пропагандисты, Путин во время визита посетил церемонию, посвященную 20-летию российской военной авиабазы Кант, близ Бишкека. Эта база является стратегически важным форпостом, позволяющим Москве контролировать регион.

Владимир Путин заявил о быстром росте российско-киргизской торговли. Это на Западе объясняют тем, что киргизские посредники способствуют срыву санкций российским предприятиям.

Пропагандисты рассказали, что 13 октября в Бишкеке пройдет заседание Совета глав государств СНГ. Там будет узкий и расширенный состав. Страны якобы должны подписать совместные документы по результатам переговоров.

Более того, у Путина якобы должен:

встретиться отдельно с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном;

отправиться в Китай на третий форум "Пояс и путь" в Пекине.

Важно! В марте 2023 года Международный уголовный суд Гааги выдал ордер на арест Владимира Путина и российской детской омбудсменки Марии Львой-Беловой. Решение в Гааге приняли из-за их причастности к незаконной депортации и перемещению детей с оккупированных территорий Украины в Россию с 24 февраля 2022 года.

Следует добавить, что ни Кыргызстан, ни Китай не ратифицировали Римский устав – международный договор, учредивший Международный уголовный суд Гааги. В случае ратификации страны должны задержать Путина.



Ратифицировавшие устав страны отмечены зеленым / Инфографика из Википедии

Визит Путина в Китай