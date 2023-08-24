Об этом 24 Каналу сказал политолог Олег Лисной, отметив, что раньше россияне говорили, что бункерному деду не страшно куда-то уезжать. А он не поехал не только на саммит БРИКС в ЮАР, да еще и отказался ехать в Турцию.
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"На самом деле это было выступление аутсайдера уже на чужом концерте. Это был концерт Китая", – сказал Лисной.
КНР считает эту площадку основой своего политического влияния и хочет расширить это влияние с помощью других стран. И это важно, ведь Россия там играет не первую скрипку.
Российский диктатор начал нести чепуху о том, что страна-агрессор якобы имеет "5 экономику в мире" и что якобы у нее даже больше возможности, чем у Германии. Бункерный дед что историк, что экономист так себе.
Главное, что эта организация сейчас продемонстрировала в принципе свою основную сущность – это щука, рак и лебедь. Неизвестно, входит ли в эту тройку Россия или уже не входит,
– отметил политолог.
Олег Лисной добавил, что участников саммита БРИКС объединяет ненависть к Западу. Многие из входящих туда рассматривают войну России против Украины как войну России с Западом. Путин как раз на этом и спекулирует.
"То, что его нет на этом саммите, показывает, что он не сильный лидер и это нельзя было не заметить. Он может говорить все, что угодно с телеэкрана. Но в него уже не верят как в лидера, пока верят как в большую страну, у которой очень много оружия", – убежден политолог.
Чего наговорил бункерный дед на саммите БРИКС: смотрите видео
Страх Путина уезжать из России
- В ЮАР в городе Йоханнесбург 22 – 24 августа проходит саммит стран БРИКС. Сначала туда должен был приехать президент России, но на мероприятие отправили министра иностранных дел страны-агрессора Сергея Лаврова. Тем временем Владимир Путин участвует онлайн.
- Очевидно, что бункерный дед отказался туда ехать из-за ордера на арест от МКС. Он был издан в марте 2023 года. Так Путина могут арестовать на территории тех стран, которые ратифицировали Римский статут – это 123 страны. Среди них и ЮАР.
- После длительного давления на правительство Южно-Африканской Республики страна обратилась на счет ордера на арест для российского диктатора, если он приедет на ее территорию. В ЮАР признали, что не выполнили свои международные обязательства, когда отказались выдать ордер на арест Путина сразу.
- Президент страны-агрессора заявил в конце июля, что якобы не считает "важнее, чем присутствие в России сейчас" свое присутствие на саммите БРИКС.