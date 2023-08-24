Об этом 24 Каналу сказал политолог Олег Лисной, отметив, что раньше россияне говорили, что бункерному деду не страшно куда-то уезжать. А он не поехал не только на саммит БРИКС в ЮАР, да еще и отказался ехать в Турцию.

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"На самом деле это было выступление аутсайдера уже на чужом концерте. Это был концерт Китая", – сказал Лисной.

КНР считает эту площадку основой своего политического влияния и хочет расширить это влияние с помощью других стран. И это важно, ведь Россия там играет не первую скрипку.

Российский диктатор начал нести чепуху о том, что страна-агрессор якобы имеет "5 экономику в мире" и что якобы у нее даже больше возможности, чем у Германии. Бункерный дед что историк, что экономист так себе.

Главное, что эта организация сейчас продемонстрировала в принципе свою основную сущность – это щука, рак и лебедь. Неизвестно, входит ли в эту тройку Россия или уже не входит,

– отметил политолог.

Олег Лисной добавил, что участников саммита БРИКС объединяет ненависть к Западу. Многие из входящих туда рассматривают войну России против Украины как войну России с Западом. Путин как раз на этом и спекулирует.

"То, что его нет на этом саммите, показывает, что он не сильный лидер и это нельзя было не заметить. Он может говорить все, что угодно с телеэкрана. Но в него уже не верят как в лидера, пока верят как в большую страну, у которой очень много оружия", – убежден политолог.

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