Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметив, что Россия существенно ослабла во время полномасштабной войны против Украины. Этим сейчас пользуется Китай.

Смотрите также Дырявый санкционный мешок: что должно сделать Запад, чтобы остановить Россию

Какие планы имеет Китай

Как отметил Тизенгаузен, Китай пытается создать в противовес "Большой семерке" свою группировку государств. И БРИКС должен стать определенной базой для этого. Ранее Россия считала, что именно она главная в этой организации.

Уже новые заявки туда есть. Планирует вступить Аргентина и ряд государств. Китай создает в противовес Западу свою достаточно мощную систему. Я бы эту историю не недооценивал,

– заметил Тизенгаузен.

Мир постепенно поляризуется. Автократические и близкие режимы пытаются объединиться. Ситуация кажется достаточно серьезной.

Смотрите разговор с Борисом Тизенгаузеном на ютубе 24 Канала

Глава Китая Си Цзиньпинь осознает, что может планировать свою политику уже не от выборов к выборам, а десятилетиями. Это наталкивает на то, что Пекин попытается решить проблему с Тайванем, что способно спровоцировать серьезный мировой конфликт.

Мне кажется, что Запад недооценивает угрозу формирования новой коалиции вместе с Китаем. А Россия, войдя в эту орбиту, получит определенное "покровительство". Она даже его уже получила. Сколько бы протащила Россия, если бы не продажа энергоресурсов в Индию и Китай?

– рассказал Тизенгаузен.

Новый саммит БРИКС: коротко