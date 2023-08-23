Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що Росія суттєво ослабла упродовж повномасштабної війни проти України. Цим зараз користається Китай.

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Які плани має Китай

Як наголосив Тизенгаузен, Китай намагається створити на противагу "Великій сімці" своє угруповання держав. І БРІКС має стати певною базою для цього. Раніше Росія вважала, що саме вона є головною в цій організації.

Вже навіть нові заявки туди є. Планує вступити Аргентина та ще низка держав. Китай створює на противагу Заходу свою досить потужну систему. Я б цю історію не недооцінював би,

– зауважив Тизенгаузен.

Світ поступово поляризується. Автократичні та близькі до них режими намагаються об'єднатися. Ситуація видається досить серйозною.

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Глава Китаю Сі Цзіньпінь усвідомлює, що може планувати свою політику вже не від виборів до виборів, а десятиліттями. Це наштовхує на те, що Пекін спробує розв'язати проблему з Тайванем, що здатне спровокувати серйозний світовий конфлікт.

Мені здається, що Захід недооцінює загрозу формування нової коаліції разом з Китаєм. А Росія, увійшовши в цю орбіту, отримає певне "покровительство". Вона навіть вже його отримала. Скільки б протягнула Росія, якби не продаж енергоресурсів до Індії та Китаю?

– розповів Тизенгаузен.

Новий саміт БРІКС: коротко