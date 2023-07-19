Президент ПАР Сиріл Рамафоса підтвердив, що Путін не буде особисто присутній на саміті БРІКС. У повідомленні мовиться, що Путін не буде присутній на саміті за взаємною домовленістю.

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Замість Путіна у ПАР поїде Лавров

У саміті візьмуть участь лідери Бразилії, Індії, Китаю та Південної Африки. Відтак, тільки держава-терорист Росія не буде представлена на найвищому рівні.

Вочевидь Путін відмовився особисто взяти участь у саміті БРІКС через ордер на його арешт, який у березні 2023 року видав Міжнародний кримінальний суд.

У Кремлі неодноразово заявляли, що ордер, мовляв, не становить загрози для Путіна. Однак на практиці стало очевидно, що лідер Росії боїться опинитися на лаві підсудних та відповісти за воєнні злочини проти України.

Як відомо, кремлівського диктатора підозрюють у незаконній депортації українських дітей у Росію.

Путіна можуть заарештувати на території 123 країн, які ратифікували Римський статут. Серед цих країн і ПАР.

У ПАР натякнули, що Путіну не варто їхати на саміт