Президент ЮАР Сирил Рамафоса подтвердил, что Путин не будет лично присутствовать на саммите БРИКС. В сообщении говорится, что Путин не будет присутствовать на саммите по взаимной договоренности.
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Вместо Путина в ЮАР поедет Лавров
В саммите примут участие лидеры Бразилии, Индии, Китая и Южной Африки. Следовательно, только государство-террорист Россия не будет представлено на самом высоком уровне.
Очевидно, что Путин отказался лично принять участие в саммите БРИКС из-за ордера на его арест, который в марте 2023 года выдал Международный уголовный суд.
В Кремле неоднократно заявляли, что ордер, мол, не представляет угрозы Путину. Однако на практике стало очевидно, что лидер России боится оказаться на скамье подсудимых и ответить за военные преступления против Украины.
Как известно, кремлевского диктатора подозревают в незаконной депортации украинских детей в Россию.
Путина могут арестовать на территории 123 стран, ратифицировавших Римский устав. Среди этих стран и ЮАР.
В ЮАР намекнули, что Путину не стоит ехать на саммит
- Генеральный секретарь правящей партии ЮАР Фикиле Мбалула намекал Путину, что ему не стоит ехать на саммит, поскольку Южная Африка является членом МУС.
- Соответственно ЮАР пришлось бы задержать кремлевского диктатора. Ранее прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что Южная Африка должна соблюдать международное право и поступить "правильно", если Путин приедет в ЮАР.
- В ответ в Кремле пригрозили, что арест Путина станет объявлением войны России. Об этом рассказал президент ЮАР Рамафоса.
- Следует отметить, что в Офисе Президента рассказали, что в ЮАР "передумали" приглашать Путина на саммит БРИКС после разговора с главой ОП Андреем Ермаком.
- Саммит БРИКС состоится в ЮАР с 22 по 24 августа. Это первый саммит БРИКС, который будет проведён лично с момента пандемии COVID-19 и последующих глобальных ограничений.