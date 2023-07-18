Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Причиной является незаконная депортация детей с временно оккупированных территорий Украины в Россию.

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В Кремле угрожают, что арест Путина – объявление войны

Демократический альянс, главная оппозиционная партия Южной Африки, обратился в Верховный суд страны, чтобы вынудить правительство выполнить ордер Международного уголовного суда, выданный против Путина. Ведь Южная Африка подписала учредивший МУС Римский устав и обязана выполнять его решения.

Рамафоса в письменном заявлении в ответ на запрос прокурора заявил, что правительство осознает свои юридические обязательства и ищет пути решения "проблемы с ордером". Президент ЮАР утверждает, что пока Путин не приземлится в стране – а он может никогда этого не сделать – он не обязан высказываться по этому поводу.

Никаких обязательств по аресту не возникло. Оно потенциально может возникнуть, если президент Путин приедет в Южную Африку,

– заявил Рамафоса.

Южная Африка пыталась обойти ордер – саммит предлагали перенести в Китай или провести его виртуально. Однако другие члены БРИКС наложили вето на оба варианта. По сообщениям местных СМИ, Путин настаивает на том, чтобы возглавить делегацию своей страны, что ставит ЮАР в затруднительное положение.

По словам Рамафосы, правительство консультируется с МУС, ведь опасается спровоцировать конфликт в случае ареста российского президента. Также это может скомпрометировать инициативу африканских лидеров по установлению мира в Украине.

"Россия четко дала понять, что арест президента Путина будет объявлением войны России. Сам МУС выразил обеспокоенность по поводу ядерной угрозы со стороны России после выдачи ордера на арест. У Южной Африки нет возможности объявить или вести войну с Россией. И она не желает этого", – подчеркнул президент ЮАР.

Любопытно! Претория вызвала международную критику в 2015 году, когда отказалась выполнить ордер МУС на арест тогдашнего президента Судана Омара аль-Башира, когда он находился на встрече африканских лидеров в Йоханнесбурге. Его обвиняли в военных преступлениях и геноциде. Верховный апелляционный суд Южной Африки постановил, что правительство действовало незаконно, а МУС заявил, что оно не выполнило своих международных обязательств.

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