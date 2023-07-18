Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Причиною є незаконна депортація дітей з тимчасово окупованих територій України до Росії.

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У Кремлі погрожують, що арешт Путіна – оголошення війни

Демократичний альянс, головна опозиційна партія Південної Африки, звернувся до Верховного суду країни, щоб змусити уряд виконати ордер Міжнародного кримінального суду, виданий проти Путіна. Адже Південна Африка підписала Римський статут, який заснував МКС, і зобов'язана виконувати його рішення.

Рамафоса в письмовій заяві у відповідь на запит прокурора заявив, що уряд усвідомлює свої юридичні зобов'язання і шукає шляхи розв'язання "проблеми з ордером". Президент ПАР стверджує, що поки Путін не приземлиться в країні – а він може ніколи цього не зробити – він не зобов'язаний висловлюватися з цього приводу.

Жодних зобов'язань щодо арешту не виникло. Воно потенційно може виникнути, якщо президент Путін приїде до Південної Африки,

– заявив Рамафоса.

Південна Африка намагалася обійти ордер – саміт пропонували перенести до Китаю або провести його віртуально. Проте інші члени БРІКС наклали вето на обидва варіанти. За повідомленнями місцевих ЗМІ, Путін наполягає на тому, щоб очолити делегацію своєї країни, що ставить ПАР у скрутне становище.

За словами Рамафоси, уряд консультується з МКС, адже побоюється спровокувати конфлікт у разі арешту російського президента. Також це буцімто може скомпрометувати ініціативу африканських лідерів щодо встановлення миру в Україні.

"Росія чітко дала зрозуміти, що арешт президента Путіна буде оголошенням війни Росії. Сам МКС висловив занепокоєння з приводу ядерної загрози з боку Росії після видачі ордера на арешт. Південна Африка не має можливості оголосити або вести війну з Росією. І вона не бажає цього", – наголосив президент ПАР.

Цікаво! Преторія викликала міжнародну критику у 2015 році, коли відмовилася виконати ордер МКС на арешт тодішнього президента Судану Омара аль-Башира, коли він перебував на зустрічі африканських лідерів в Йоганнесбурзі. Його звинувачували у воєнних злочинах і геноциді. Верховний апеляційний суд Південної Африки постановив, що уряд діяв незаконно, а МКС заявив, що він не дотримався своїх міжнародних зобов'язань.

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