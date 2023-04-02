Про це заявив віцеспікер парламенту Вірменії Акоп Аршакян. За його словами, Єреван може зробити так, щоб підписання Римського статуту "не завдало шкоди стратегічним відносинам між Вірменією та Росією".

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Аршакян нагадав, що уряд країни ухвалив рішення приєднатись до Римського статуту в грудні 2022 року у відповідь на "агресію Азербайджану щодо суверенних територій Вірменії", й саме тоді його почав вивчати вірменський Конституційний суд.

Я маю на увазі, що рішення Конституційного суду не визнає винним нікого, ні в якому питанні і не вимагає кроків до арешту будь-кого. А уряд Вірменії в грудні 2022 року, звісно, не міг ні вгадати, ні передбачити ймовірність і зміст конкретних рішень Міжнародного кримінального суду в березні,

– виправдовується віцеспікер.

Він додав, що напередодні Єреван підписав з іншою державою договір про те, що Римський статут не впливатиме на їхні двосторонні відносини. Такий же договір може бути підписаний і з Росією.

За словами Аршакяна, в правлячої партії і команди "немає наміру або бажання" арештовувати Путіна в разі його візиту у Вірменію.

"Зрозуміло одне: ми почули побоювання, висловлені Російською Федерацією, і я думаю, що ми зможемо домогтися того, щоб забезпечення подальшого процесу, пов'язаного з Римським статутом, не завдавало шкоди стратегічним відносинам між Вірменією і Росією", – зазначив віцеспікер.

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