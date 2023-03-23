Про це заявив керівник апарату прем'єр-міністра Угорщини Ґерґелі Гуляш. Він додав, що для цього буцімто не буде законних підстав.
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Угорщина не затримуватиме Путіна
Керівник апарату Орбана заявив, що Римський статут не був інтегрований в угорську правову систему.
Ми можемо посилатися на угорське законодавство і на його підставі не можемо заарештувати російського президента ... оскільки статут МКС не був оприлюднений в Угорщині,
– зазначив Гуляш.
За словами посадовця, його уряд "не сформував позицію" щодо ордера на арешт Путіна.
"Ці рішення не є найбільш вдалими, оскільки воно веде до подальшої ескалації, а не до миру, це моя особиста суб'єктивна думка", – додав Гуляш.
Варто зауважити, що Путін – є лише третім чинним президентом, на якого МКС видав ордер на арешт. Це рішення означає, що він може бути заарештований і відправлений до Гааги, якщо поїде до будь-якої країни-члена МКС.
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МКС видав ордер на арешт Путіна: коротко
- Міжнародний кримінальний суд 17 березня видав ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Це рішення пов'язане з незаконною депортацією дітей з тимчасово окупованих територій України до Росії.
- На думку МКС, є достатні підстави вважати, що Путін несе індивідуальну кримінальну відповідальність за цей воєнний злочин.
- Офіс Генерального прокурора України передав МКС понад 40 томів матеріалів, зокрема і про вивезення понад 16 тисяч дітей з Харківської, Херсонської, Донецької та Луганської областей. Однак ця цифра може бути набагато більшою.
- Президент США Джо Байден наголосив, що рішення МКС щодо Путіна є "дуже сильним аргументом".
- Своєю чергою, Росія, яка не є стороною МКС, заявила, що це рішення було безглуздим. Москва не втомлюється заперечувати звинувачення в тому, що її війська чинили звірства під час вторгнення на територію України, попри численні докази.