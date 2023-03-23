Про це заявив керівник апарату прем'єр-міністра Угорщини Ґерґелі Гуляш. Він додав, що для цього буцімто не буде законних підстав.

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Угорщина не затримуватиме Путіна

Керівник апарату Орбана заявив, що Римський статут не був інтегрований в угорську правову систему.

Ми можемо посилатися на угорське законодавство і на його підставі не можемо заарештувати російського президента ... оскільки статут МКС не був оприлюднений в Угорщині,

– зазначив Гуляш.

За словами посадовця, його уряд "не сформував позицію" щодо ордера на арешт Путіна.

"Ці рішення не є найбільш вдалими, оскільки воно веде до подальшої ескалації, а не до миру, це моя особиста суб'єктивна думка", – додав Гуляш.

Варто зауважити, що Путін – є лише третім чинним президентом, на якого МКС видав ордер на арешт. Це рішення означає, що він може бути заарештований і відправлений до Гааги, якщо поїде до будь-якої країни-члена МКС.

Зверніть увагу! Угорщина підписала і ратифікувала Римський статут, який створив Міжнародний кримінальний суд. Саме тому вона зобов'язана виконати ордер на арешт Путіна.

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МКС видав ордер на арешт Путіна: коротко