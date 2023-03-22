Учасниками договору про створення МКС є 123 країни. Проте серед них немає ні США, ні Росії.
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США не є підписантом Римського статуту
Блінкен вважає, що країни Європи, які є підписантами Римського статуту, повинні виконати ордер на арешт Путіна й видати його Міжнародному кримінальному суду, якщо кремлівський диктатор туди поїде.
"Я вважаю, що кожен, хто є учасником (Міжнародного кримінального – 24 Канал) суду й має певні зобов'язання, повинен виконувати свої зобов'язання", – зауважив держсекретар.
Водночас він ухилився від відповіді на запитання, чи чекала б президента Росії та сама доля, якби він приїхав до США.
Не можу говорити наперед, тому що, очевидно, треба розглядати закони, а ми, як ви знаєте, не є учасником Міжнародного кримінального суду. Тому я б не хотів це обговорювати,
– зазначив Блінкен,
За його словами, Путін навряд чи найближчим часом планує приїхати у США.
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МКС видав ордер на арешт Путіна: коротко
- Міжнародний кримінальний суд 17 березня видав ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Це рішення пов'язане з незаконною депортацією дітей з тимчасово окупованих територій України до Росії.
- Офіс Генерального прокурора України передав МКС понад 40 томів матеріалів, зокрема і про вивезення понад 16 тисяч дітей з Харківської, Херсонської, Донецької та Луганської областей. Однак ця цифра може бути набагато більшою.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що цей ордер – історичний момент, з якого починається історична відповідальність.
- Своєю чергою, президент США Джо Байден підкреслив, що рішення МКС щодо Путіна є "дуже сильним аргументом".