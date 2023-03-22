Участниками договора о создании МУС являются 123 страны. Однако среди них нет ни США, ни России.

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США не является подписантом Римского устава

Блинкен считает, что страны Европы, являющиеся подписантами Римского устава, должны выполнить ордер на арест Путина и выдать его Международному уголовному суду, если кремлевский диктатор туда поедет.

"Я считаю, что каждый, кто является участником (Международного уголовного – 24 Канал) суда и имеет определенные обязательства, должен выполнять свои обязательства", – отметил госсекретарь.

В то же время он уклонился от ответа на вопрос, ожидала ли бы президента России та же участь, если бы он приехал в США.

Не могу говорить заранее, потому что, очевидно, нужно рассматривать законы, а мы, как вы знаете, не являемся участником Международного уголовного суда. Поэтому я бы не хотел это обсуждать,

– отметил Блинкен,

По его словам, Путин вряд ли в ближайшее время намерен приехать в США.

Стоит прочесть В ЮАР, куда готовился ехать Путин, высказались по поводу ордера на его арест.

МУС выдал ордер на арест Путина: коротко