Об этом 19 марта, говоря о запланированном визите Путина, заявил спикер президента ЮАР Сирила Рамафоса.
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В ЮАР осознают свои юридические обязательства
Ожидается, что президент России посетит Южную Африку в августе для участия в саммите БРИКС, как это было в 2013 году. Однако следует отметить, что пока официального подтверждения визита Путина не было.
Мы как правительство осознаем наши юридические обязательства. Однако до саммита мы будем продолжать взаимодействовать с разными заинтересованными сторонами,
– заявил пресс-секретарь Винсент Магвеня.
Визит Путина в ЮАР поставил бы правительство Рамафосы, которое до сих пор не осудило полномасштабное вторжение России в Украину, в неопределенное положение.
"Мы принимаем во внимание отчет об ордере на арест, выданный МУС. Южная Африка остается преданной и очень хочет, чтобы конфликт в Украине был разрешен мирным путем с помощью переговоров", – подытожил Магвеня.
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МУС выдал ордер на арест Путина: коротко
- Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Это решение связано с незаконной депортацией детей с временно оккупированных территорий Украины в Россию.
- Офис Генерального прокурора Украины передал МУС более 40 томов материалов, в том числе о вывозе более 16 тысяч детей из Харьковской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей. Однако эта цифра может быть гораздо больше.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что этот ордер – исторический момент, с которого начинается историческая ответственность.
- В свою очередь, президент США Джо Байден подчеркнул, что решение МУС относительно Путина является "очень сильным аргументом".