Об этом 19 марта, говоря о запланированном визите Путина, заявил спикер президента ЮАР Сирила Рамафоса.

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В ЮАР осознают свои юридические обязательства

Ожидается, что президент России посетит Южную Африку в августе для участия в саммите БРИКС, как это было в 2013 году. Однако следует отметить, что пока официального подтверждения визита Путина не было.

Мы как правительство осознаем наши юридические обязательства. Однако до саммита мы будем продолжать взаимодействовать с разными заинтересованными сторонами,

– заявил пресс-секретарь Винсент Магвеня.

Визит Путина в ЮАР поставил бы правительство Рамафосы, которое до сих пор не осудило полномасштабное вторжение России в Украину, в неопределенное положение.

"Мы принимаем во внимание отчет об ордере на арест, выданный МУС. Южная Африка остается преданной и очень хочет, чтобы конфликт в Украине был разрешен мирным путем с помощью переговоров", – подытожил Магвеня.

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