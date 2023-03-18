Об этом он заявил журналистам на пресс-конференции в Токио. Шольц встречался с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

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Шольц поддерживает решение МУС

Канцлер Германии отметил, что выдача Международным уголовным судом ордера на арест Путина говорит о том, что "никто не стоит над законом".

Международный уголовный суд является правильным институтом для расследования военных преступлений. Факт заключается в том, что никто не стоит над законом, и это то, что становится понятным прямо сейчас,

– заявил Шольц.

Следует заметить, что теперь российскому диктатору опасно посещать 123 страны. Ближайший выезд Путина в "зону риска" запланирован в августе 2023 года – на саммит в ЮАР.

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