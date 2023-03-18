Про це він заявив журналістам на пресконференції в Токіо. Шольц зустрічався з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою.

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Шольц підтримує рішення МКС

Канцлер Німеччини зазначив, що видача Міжнародним кримінальним судом ордера на арешт Путіна свідчить про те, що "ніхто не стоїть над законом".

Міжнародний кримінальний суд є правильною інституцією для розслідування воєнних злочинів. Факт полягає в тому, що ніхто не стоїть над законом, і це те, що стає зрозумілим прямо зараз,

– заявив Шольц.

Варто зауважити, що тепер російському диктатору небезпечно відвідувати 123 країни. Найближчий виїзд Путіна у "зону ризику" запланований у серпні 2023 року – на саміт до ПАР.

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МКС видав ордер на арешт Путіна: коротко