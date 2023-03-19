Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського лідера 17 березня. Його звинуватили у воєнних злочинах, адже Путін несе особисту відповідальність за викрадення українських дітей під час російського вторгнення.

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Вучич засудив ордер на арешт Путіна

Президент Сербії, який у минулому хизувався своєю особистою близькістю до Путіна, розкритикував рішення Міжнародного кримінального суду.

Я думаю, що видача ордера на арешт Путіна, не вдаючись у юридичні деталі, матиме погані політичні наслідки та свідчитиме про велике небажання говорити про мир і перемир'я. Моє питання полягає в тому, що тепер, коли його звинувачують у найгірших воєнних злочинах, з ким ви збираєтеся говорити? Ви дійсно думаєте, що можна перемогти Росію за місяць, за 3 місяці, за рік?

– заявив Вучич.

За його словами, немає сумнівів, що мета тих, хто це зробив, – ускладнити Путіну спілкування, щоб кожен, хто з ним розмовляє, знав, що його звинувачують у воєнних злочинах.

На питання, чи буде Путін заарештований, якщо він приїде до Сербії, Вучич відповів, що "це безглузде питання, оскільки ясно, що поки триває конфлікт, Путіну нікуди йти".

Варто зауважити, що хоча Сербія й прагне членства в ЄС, вона підтримує зв'язки з Росією і є єдиною європейською державою, яка відмовилася приєднатися до міжнародних санкцій проти Москви.

Вучич, рішучий противник міжнародних трибуналів над воєнними злочинами, був функціонером ультранаціоналістичної партії, лідер якої Воїслав Шешель постав перед судом за воєнні злочини, скоєні в 1990-х роках.

Наприкінці 1990-х Вучич був міністром інформації в уряді президента Сербії Слободана Мілошевича. Тоді під час війни в Косово сербські війська звинувачували в масових злочинах проти косовсько-албанських сепаратистів.

У 2001 році Мілошевича заарештували у Сербії за звинуваченням у воєнних злочинах. Він помер у в'язниці Гаазького трибуналу у 2006 році, не дочекавшись завершення судового процесу.

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