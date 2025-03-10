Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
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Погода в Україні 11 березня
На території України у вівторок, 11 березня, очікується мінлива хмарність. Невеликі дощі можуть пройти в західних областях, а в Карпатах та на Закарпатті вдень очікується значний дощ. У решті областей – без опадів. Вночі та вранці синоптики прогнозують туман у південній та південно-східній частинах країни.
У більшості регіонів переважатиме південний та південно-західний вітер 7 – 12 метрів за секунду. У Карпатах, місцями в західних та Житомирській областях вируватиме вітер 15 – 20 метрів за секунду, а на високогір'ї Карпат пориви сягатимуть 25 метрів за секунду.
Вдень в Україні буде тепло, очікується від 14 до 19 градусів тепла, а на півдні – до +22. Синоптики кажуть, що на узбережжі морів температура повітря буде 7 – 12 градусів тепла.
Якою буде температура в обласних центрах
- Київ +17...+19;
- Ужгород +15...+17;
- Львів +15...+17;
- Івано-Франківськ +15...+17;
- Тернопіль +17...+19;
- Чернівці +16...+18;
- Хмельницький +17...+19;
- Луцьк +16...+18;
- Рівне +15...+17;
- Житомир +16...+18;
- Вінниця +17...+19;
- Одеса +13...+15;
- Миколаїв +18...+20;
- Херсон +18...+20;
- Сімферополь +15...+17;
- Кропивницький +18...+20;
- Черкаси +18...+20;
- Чернігів +16...+18;
- Суми +15...+17;
- Полтава +15...+17;
- Дніпро +17...+19;
- Запоріжжя +15...+17;
- Донецьк +14...+16;
- Луганськ +13...+15;
- Харків +14...+16.
Прогноз погоди 11 березня / Інфографіка Укргідрометцентру
Цього тижня в Україні прогнозують аномально теплу погоду. Але поступове зниження атмосферного тиску призведе до дощів і гроз у другій половині тижня.