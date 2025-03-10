Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

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Погода в Україні 11 березня

На території України у вівторок, 11 березня, очікується мінлива хмарність. Невеликі дощі можуть пройти в західних областях, а в Карпатах та на Закарпатті вдень очікується значний дощ. У решті областей – без опадів. Вночі та вранці синоптики прогнозують туман у південній та південно-східній частинах країни.

У більшості регіонів переважатиме південний та південно-західний вітер 7 – 12 метрів за секунду. У Карпатах, місцями в західних та Житомирській областях вируватиме вітер 15 – 20 метрів за секунду, а на високогір'ї Карпат пориви сягатимуть 25 метрів за секунду.

Вдень в Україні буде тепло, очікується від 14 до 19 градусів тепла, а на півдні – до +22. Синоптики кажуть, що на узбережжі морів температура повітря буде 7 – 12 градусів тепла.

Якою буде температура в обласних центрах

Київ +17...+19;

Ужгород +15...+17;

Львів +15...+17;

Івано-Франківськ +15...+17;

Тернопіль +17...+19;

Чернівці +16...+18;

Хмельницький +17...+19;

Луцьк +16...+18;

Рівне +15...+17;

Житомир +16...+18;

Вінниця +17...+19;

Одеса +13...+15;

Миколаїв +18...+20;

Херсон +18...+20;

Сімферополь +15...+17;

Кропивницький +18...+20;

Черкаси +18...+20;

Чернігів +16...+18;

Суми +15...+17;

Полтава +15...+17;

Дніпро +17...+19;

Запоріжжя +15...+17;

Донецьк +14...+16;

Луганськ +13...+15;

Харків +14...+16.



Прогноз погоди 11 березня / Інфографіка Укргідрометцентру

Цього тижня в Україні прогнозують аномально теплу погоду. Але поступове зниження атмосферного тиску призведе до дощів і гроз у другій половині тижня.