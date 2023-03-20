Про це виданню повідомили джерела, знайомі з цим питанням. Користуючись принципом одностайності в ухваленні рішень Європейського Союзу, Угорщина заблокувала спільну заяву.
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Боррелю доводилося озвучити персональну заяву
Високий представник Євросоюзу Жозеп Боррель після блокування спільної заяви з боку угорських представників, виступив перед журналістами зі своїм зверненням.
ЄС розглядає рішення МКС як початок процесу притягнення російських лідерів до відповідальності за злочини та звірства, які вони наказують, дозволяють або чинять в Україні,
– наголосив Боррель.
Спільні заяви блокували не тільки угорські дипломати. Міністри юстиції Євросоюзу опублікували свою заяву на підтримку рішення Міжнародного кримінального суду щодо ордеру на арешт Путіна. Однак угорські представники її не підписали.
Будапешт, як звично, гальмує процеси ЄС у контексті війни Росії проти України. Однак видання відзначає, що, ймовірно, позиція Угорщини щодо ордеру на арешт Путіна буде озвучена після зустрічі глав Європейського Союзу.
МКС видав ордер на арешт Путіна
- Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Причина – незаконна депортація дітей з тимчасово окупованих територій України до Росії.
- Це означає, що Путіна мають заарештувати у 123 країнах світу. Це держави, де ратифікували Римський статут. Зокрема, і в ПАР, куди, ймовірно, Путін може полетіти у серпні на саміт.
- Головний прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан уточнив, що ордер на арешт є довічним і відкликати його можуть тільки коли Путін постане перед судом.