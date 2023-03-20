Об этом сообщили источники, знакомые с этим вопросом. Используя принцип единодушия в принятии решений Европейского Союза, Венгрия заблокировала совместное заявление.

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Боррелю приходилось озвучить персональное заявление

Высокий представитель Евросоюза Жозеп Боррель после блокирования совместного заявления со стороны венгерских представителей выступил перед журналистами со своим обращением.

ЕС рассматривает решение МКС как начало процесса привлечения российских лидеров к ответственности за преступления и зверства, которые они предписывают, разрешают или совершают в Украине,

– подчеркнул Боррель.

Общие заявления блокировали не только венгерские дипломаты. Министры юстиции Евросоюза опубликовали свое заявление в поддержку решения Международного уголовного суда по ордеру на арест Путина. Однако венгерские представители ее не подписали.

Будапешт, как обычно, тормозит процессы ЕС в контексте войны России против Украины. Однако издание отмечает, что, вероятно, позиция Венгрии по поводу ордера на арест Путина будет озвучена после встречи глав Европейского Союза.

МКС выдал ордер на арест Путина