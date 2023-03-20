В эфире 24 Канала показали видео, как российские пропагандисты отреагировали на новость из Гааги. Так Сергей Мардан обидно назвал украинских политиков и заявил, что они "8 лет носились в соцсетях с Гаагой как дурак с писаной торбой".

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Российский прихвостень считает, что это кажется "нелепо". Но "нелепо" выглядит то, как он начинает оправдываться.

"То, что бродячие политические хо*лы в течение 8 лет бродили по фейсбуку, потом по тик-току и даже ютубу, с рассказами о том, что "все поедут в Гаагу". Господи, на украинском языке даже сказать нельзя "Гаага". Смешно, да? Мне – нет", – заявил он.

Да и правда, смеяться Мардану не надо, ведь Гаага ждет и его.

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Угрозы – девиз российской пропаганды

"Разнесло" после новости об ордере и Владимира Соловьева. Он даже начал угрожать уничтожением Нидерландам, где расположен Международный уголовный суд.

Один удар по плотине и нет никакой страны. Затопило ее, черт возьми. То есть, эти "перенюхавшие тюльпанов, об**лбанные амстердамцы", которых я, кстати, очень сильно люблю, собираются судить Россию? Они вообще кто?

– истерически заявил Соловьев.

Да если бы он действительно любил жителей Нидерландов, так бы не ругался.

У россиян всегда "летят ракеты"

Не удержался от комментария и пропагандист Роман Голованов. Он убежден, что российскому диктатору не просто угрожают, а даже готовят его "захват". Он возмутился визитами европейских лидеров в Киев и продолжил уже всем известную риторику.

"Мы можем представить, если они "рыпнутся" в сторону нашего президента, что ракеты полетят? И уже не будет никакой Гааги, никакого Берлина, Парижа", – пригрозил россиянин.

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