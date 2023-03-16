Один из местных губернаторов начал напрямую хвастаться российской водой. Пока значительная часть России живет в бедности и посылает сотни тысяч молодых гибнуть в украинских полях, экономика рушится, а будущее этой территории перечеркивается, они радуются обычной воде.

К теме Едва не наложил в штаны: эпическое видео с испуганным Путиным, летавшим на тренажере вертолета

Что сказал российский губернатор

Во время выступления один из российских губернаторов начал хвастаться, что в России уже второй год подряд избыток верхней воды. А в Европе будто бы реки начали пересыхать. И это следствие теплой зимы, которая должна была стать, по прогнозам местных пропагандистов, критической и для ЕС, и для Украины.

Конечно, когда нечего хорошего сказать своему населению, он прибегает к манипуляциям. Говорит, что у них "переизбыток" воды. На них наложили санкции, они на поле боя не могут добиться успехов, падает уровень их жизни. Но давайте поговорим о реках в Европе,

– смеется ведущая 24 Канала София Трощук.

Как российский губернатор оконфузился на выступлении: смотрите видео

Раньше оккупанты очень любили рассказывать, что Европа и Украина замерзнут зимой. Этого не вышло. Поэтому теперь им нужно придумывать очередные абсурдные вещи, чтобы "кормить" россиян по "зомбоящику".

Уверена, что где-то в российском захолустье какой-то россиянин или россиянка слушают слова губернатора и говорят: "Вот у них в Европе все плохо, а у нас хорошо. Россия – великая",

– говорит София Трощук.

Путин поразил новым маразматическим заявлением