Пропагандистские СМИ активно освещают съезд Российского союза промышленников и предпринимателей. 24 Канал собрал самые удивительные заявления российского диктатора.

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Голодная Европа будет есть российскую репку

Российский президент поразил новым маразматическим заявлением. Выступая перед бизнесменами, он заявил, что европейцам придется ездить в Россию за продуктами.

Диктатор утверждает, что "урожайность в России значительно превышает европейские показатели", а жителям западных стран вроде бы советуют перейти из салата и помидоров на репу.

Репа – хороший продукт, но и за ней, наверное, придется к нам ехать,

– заявил Путин.

Он утверждает, что в этом "Европа не виновата". Такой "низкий уровень урожайности" диктатор объясняет плохой погодой, засухами и отсутствием "качественного удобрения".

Другие маразматические заявления Путина

Диктатор отличился и другими безумными заявлениями. Так, он говорит, что России удалось компенсировать закрытие западных рынков, а "отечественный бизнес делает жизнь россиян гораздо лучше".

Кроме того, Путин высмеял перед бизнесменами роль санкций. Он заявил, что вся эта ситуация напоминает ему поговорку "Не рой яму другому – сам туда упадешь". А вот инвестиции в российскую экономику, по словам диктатора, окупятся в 100 раз.

Также "бункерный" заявил, что смог сохранить хорошие отношения с "немецкими друзьями", однако имен называть не стал. В заключение Путин заявил, что в России ныне остались "лучшие из лучших", которые смогут вывести страну на новый уровень.

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