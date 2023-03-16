Пропагандистские СМИ активно освещают съезд Российского союза промышленников и предпринимателей. 24 Канал собрал самые удивительные заявления российского диктатора.
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Голодная Европа будет есть российскую репку
Российский президент поразил новым маразматическим заявлением. Выступая перед бизнесменами, он заявил, что европейцам придется ездить в Россию за продуктами.
Диктатор утверждает, что "урожайность в России значительно превышает европейские показатели", а жителям западных стран вроде бы советуют перейти из салата и помидоров на репу.
Репа – хороший продукт, но и за ней, наверное, придется к нам ехать,
– заявил Путин.
Он утверждает, что в этом "Европа не виновата". Такой "низкий уровень урожайности" диктатор объясняет плохой погодой, засухами и отсутствием "качественного удобрения".
Другие маразматические заявления Путина
Диктатор отличился и другими безумными заявлениями. Так, он говорит, что России удалось компенсировать закрытие западных рынков, а "отечественный бизнес делает жизнь россиян гораздо лучше".
Кроме того, Путин высмеял перед бизнесменами роль санкций. Он заявил, что вся эта ситуация напоминает ему поговорку "Не рой яму другому – сам туда упадешь". А вот инвестиции в российскую экономику, по словам диктатора, окупятся в 100 раз.
Также "бункерный" заявил, что смог сохранить хорошие отношения с "немецкими друзьями", однако имен называть не стал. В заключение Путин заявил, что в России ныне остались "лучшие из лучших", которые смогут вывести страну на новый уровень.
Что известно о здоровье Путина
- Здоровье Путина привлекает все больше внимания медиа. Кроме отсутствия здравого смысла, у российского диктатора замечают и проблемы физические. Так, во время встречи с Кадыровым заметили странное поведение Путина, будто он "перекосился от боли". Источники утверждают, что у президента проблемы с желудком.
- Кроме того, во время его выступления в феврале внимание общества было приковано к постоянному кашлю диктатора. В соцсетях начали строить разные теории относительно здоровья Путина – от рака до туберкулеза.
- В ГУР МО утверждают, что российский президент смертельно больной раком. По прогнозам Буданова, смерть может наступить в любой момент.