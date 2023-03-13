По данным источников 24 Канала в украинских спецслужбах, режим Лукашенко оказался в крайне шатком положении, которое постоянно ухудшается. На проблемы, связанные с господством российских войск на территории Беларуси и санкционным давлением со стороны цивилизованных стран, накладываются еще внешнеэкономические долги Минска и требования Путина вступать в войну против Украины.

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Однако даже несмотря на успешное уклонение Лукашенко от непосредственного участия армии Беларуси в войне против Украины, сидеть в политическом шпагате ему становится все труднее. В первую очередь потому, что его страна является банкротом.

Россия может бросить на произвол судьбы

Лукашенко много лет строил свое государство в советском стиле: предпочитая рисовать цифры о небывалом развитии вместо получения реальных достижений.

Кроме того, Беларусь фактически выживала благодаря постоянным кредитам со стороны России , а также удачному географическому расположению между двумя мирами . Поэтому благодаря транзиту товаров в Европу, нефтеперерабатывающему заводу, экспорту удобрений и практически нелимитированному доступу к казне России, режим диктатора и мог рассказывать о перевыполнении бюджетов и чрезмерном спросе на белорусские тракторы во всем мире.

, а также . Поэтому благодаря транзиту товаров в Европу, нефтеперерабатывающему заводу, экспорту удобрений и практически нелимитированному доступу к казне России, режим диктатора и мог рассказывать о перевыполнении бюджетов и чрезмерном спросе на белорусские тракторы во всем мире. На самом же деле экономика Беларуси постепенно загнивала и становилась все более зависимой от Путина и его клики. Тем более, что в определенные критические моменты крепкий усатый хозяйственник включал режим Эрдогана и начинал управлять экономикой, от чего лучше никак не становилось. Можно хотя 10 раз приказать центральному банку зачеркнуть лишний ноль на купюрах, однако на реальную платежеспособность валюты это не повлияет.

После протестов и дополнительных ограничений в отношении режима экономике Беларуси было вообще очень плохо. И, очевидно, она начала зависеть от Москвы даже не на 50%, а на все 80%. И когда путинские войска начали использовать свою союзную страну как плацдарм для агрессии, Лукашенко окончательно оказался в прямой зависимости от Кремля.

Поскольку Беларусь де-факто находилась в состоянии дефолта, России пришлось откладывать ее выплаты по кредитам, а также вливать деньги в экономику страны, которая мгновенно потеряла последние связи с Западом и возможности хоть как-то зарабатывать на богатых рынках. Казалось бы, отсрочить полное подчинение Путину Лукашенко никак не сможет, однако хитрый кровавый диктатор сумел не оттянуть необходимость совершить скачок веры в пропасть. В то же время, повлиять на экономическое падение он уже не способен. Ведь Россия так или иначе тянет Беларусь за собой.

Весь 2022 год страна-пособник России выживала исключительно за счет кредитования и остатков экспорта в Европу. Впрочем, провалы частично перекрыли оборонные заказы из России. Ведь именно белорусские заводы начали на полную работу для нужд агрессора: модернизировали и расконсервировали технику, а также занимались ее восстановлением. Фабрики при этом перешли на бесперебойное шитье формы и снаряжения.

Тем не менее, уже в начале 2023 года встал огромный вопрос: как долго Москва вообще сможет поддерживать своего ближайшего союзника финансово. Как оказалось, бункерный фюрер не может обеспечить даже свою страну, а полноценно дотировать еще и вассальные режимы становится для него крайне накладным.

Таким образом, вполне вероятно, что уже в ближайшие полгода российское правительство будет вынуждено требовать от Минска хотя бы частичного возврата задолженности.

Надо лечь под Китай

Согласно прогнозам белорусских чиновников, без решительных вливаний валюты в экономику Минска инфляция уже в конце 2023 года может достичь рекордной отметки в 50%. Это означает полный крах.

Так, в частности, с необходимостью ослабить свою финансовую зависимость от Путина и был связан визит Лукашенко к Си Цзиньпину. Ведь при определенных условиях спасти Беларусь от невероятной стагнации способен только Китай. Тем более, что влияние Пекина на Путина может еще и уберечь Беларусь от непосредственного участия во вторжении, а также бросить Лукашенко спасательный круг для переориентации экономики на азиатский рынок.

Именно поэтому псевдопрезидент отчаянно пытается реализовать свой план и лечь под КНР, потому что Россия никак не выглядит для Беларуси как надежный партнер, а фактически вообще является балластом. Хотя Кремль в 2020-м и спас Лукашенко от потери власти, через 2 года после этого он не просто втянул Беларусь в самую жестокую и провальную авантюру, но при этом еще и отчаянно пытается лишить минского диктатора любой возможности для маневра.

Ведь даже несмотря на то, что сам Путин становится вассалом Китая, ему очень бы хотелось, чтобы его ближайший союзник не мог перейти к Си и был намертво привязан и зависим от Москвы. Из-за этого и риск того, что Россия потребует от Беларуси выплат по кредитам еще до возможного объединения Минска с Пекином, существенно повышается с каждым днем.

Китай окончательно уничтожил влажные мечты Путина

Понятно, что в этой игре в поглощение одной страной другой играют не две страны. Китайский диктатор внимательно смотрит за тем, как Путин и Лукашенко сплелись в танце лягушки с змеей, однако имеет на эти государства свои планы.

При этом Россия уже давно избавилась от шансов стать для КНР даже младшим партнером. Единственным вопросом является лишь насколько глубоко Си распространит свое влияние на обе страны и превратит их в источники дешевых ресурсов.

Лидеру коммунистической партии нет никакого смысла официально брать под свой физический контроль восточную часть России. Хотя бы потому, что кормить пару миллионов лишних ртов, а также вливать хоть какие-нибудь средства в экономику уничтоженных путинским режимом регионов Китая абсолютно не выгодно. Особенно в условиях, когда Путин без какого-либо сопротивления и так сдал своему покровителю львиную долю Сибири и продолжит это делать и дальше.

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При нынешних геополитических обстоятельствах именно Китай является главным выгодоприобретателем войны России с Украиной, поскольку режим Си получил возможность изучить способности стран Запада по производству оружия, тактики НАТО по противодействию агрессии, а также оценить силы советского и современного оружия Альянса. Параллельно с этим Китай может буквально насиловать Путина низкими ценами на нефть, потому что Кремлю не остается ничего, кроме как продавать энергоносители любой ценой тем, кто все еще готов их покупать.

Конечно, КНР отнюдь не выгодно, чтобы режим бункерного фюрера проиграл в этом противостоянии. Хотя бы потому, что это продемонстрирует всему миру слабость диктатуры по сравнению с демократией. Однако и полноценно помочь своему подданному Цзиньпин пока не решается, ведь в случае попадания Пекина под санкции США и Европы, ориентированная на Запад экономика Китая очень быстро захлебнется. Тем более что сама КНР переживает не очень легкие времена в результате пандемии COVID-19 и всеобщего приостановления экономического роста.

При этом Си продолжает эскалировать ситуацию с обеих сторон. Одной рукой он снабжает россиян помощью нелетальных товаров двойного назначения, а также оказывает бункерному фюреру политическую поддержку. В то же время, китайский правитель приостанавливает возможность приобретения беспилотников россиянами на Aliexpress, склоняет Казахстан на свою сторону и проводит прямые переговоры с Лукашенко. Чем окончательно скрывает последние надежды Путина остаться каким-нибудь весомым геополитическим игроком.



Лукашенко и Си Цзиньпин / Фото EPA/LINTAO ZHANG

Россия всего лишь за год полномасштабной войны смогла не просто стать парией среди цивилизованных стран, но и скатиться в нижнюю часть рейтинга азиатских средневесов. И сейчас бункерный может иметь ограниченное влияние на некоторые страны Африки и Латинской Америки, а также на Беларусь и Армению. Однако как бы русский царь не надувал щеки, он может предпринимать лишь те геополитические шаги, которые ему позволит Си, хотя при этом пока и имеет определенное пространство.

Однако, чем дальше, тем больше Россия будет переходить под полный протекторат Китая. По крайней мере именно так задумали в партии. Не зря же на фоне слухов о готовящемся визите генсека ЦК в Москву в КНР демонстрируют карты с китайскими названиями Владивостока, Сахалина и Хабаровска. Говорят, изначально китайские земли.