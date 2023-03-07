Об этом 24 Каналу рассказал белорусский оппозиционер и заместитель председателя Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко. Он отметил, что это, собственно, и все итоги визита белорусского диктатора Китая.

Смотрите также Си Цзиньпин прикрывает Лукашенко от давления Путина: зачем это Китаю

Лукашенко воспринимают как "шестерку"

По его словам, разговор Лукашенко и Си Цзиньпина затрагивал ситуацию внутри Беларуси. Был рассмотрен вопрос угроз в связи с перекрытием транзита по территории Беларуси, ведь для Китая это потеря миллиардов, двже десятков миллиардов прибыли по поставкам своих товаров в Европу.

А сейчас такая угроза существует, потому что Польша жестко реагирует на репрессии внутри Белоруссии. Литва присоединяется к этим действиям. Недавно замминистра внутренних дел Польши заявил о возможности закрытия пограничных переходов. И это беспокоит Китай,

– подчеркнул оппозиционер.

Он подчеркнул, что Лукашенко пытался выставить себя как влиятельного политика, говорить о глобальных процессах. Но его видят как "шестерку" в этом процессе.

"Лукашенко также пытался "продать" главе Китая то, что он может влиять на Путина, на происходящие в Украине процессы, что Беларусь может стать площадкой для "Минска-3". Но китайцы это не "купили", - отметил Латушко.

Нечем чем хвастаться

Оппозиционный политик добавил, что во время визита Лукашенко в Китай говорилось о подписании контрактов между странами на 3,5 миллиарда долларов. Но первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков отметил, что имелись в виду все контракты, которые были, которые есть в процессе обсуждения и которые, возможно, будут или не будут подписаны.

Они пытались продать пропагандистскую историю для белорусского обывателя, мол, посмотрите, как Лукашенко принимали в Китае – дороги перекрыли, 4 часа говорили, контракты либо подписали, либо нет. Но Лукашенко не многим может похвастаться,

– отметил он.

Результаты визита Лукашенко в Китай: смотрите видео

Лукашенко психует

Также заместитель председателя Объединенного переходного кабинета Беларуси отметил, что после возвращения из Пекина Лукашенко не созвал совещание по Китаю. Ведь обычно он это делает после важных переговоров, а Китай является вторым государством в мире по экономике, потенциалу, роли в мировой политике.

Он обратил внимание, что Лукашенко должен был позвать ближайший круг, дать поручение. Но он этого не сделал сразу. И это показатель того, что настроение у него не очень хорошее. Также источники во внешнеполитических кругах рассказывают, что после разговора с Си Цзиньпин он вышел в подавленном состоянии.

"Лукашенко психует и находится в тяжелом психологическом состоянии", – заметил Павел Латушко.

Отношения Китая и Беларуси: мнения аналитиков