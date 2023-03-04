Такое мнение 24 Каналу выразил эксперт по международной политике, политолог из США, экс-руководитель аппарата правительства Азербайджана Рамис Юнус. По его словам, во время визита в Китай Лукашенко мог просить, чтобы Пекин взял Минск под свою протекцию.

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Юнус предположил, что в перспективе Беларусь может получить защиту от Китая. Но это дело не 1 – 2 месяцев.

Политолог из США отметил, что сегодня территория Беларуси полностью оккупирована Россией. А Лукашенко зависим от Кремля, поскольку в свое время именно Россия помогла белорусскому диктатору сохранить власть.

В Китае пообещали обеспечить "крышу" Беларуси

Россия не в восторге от выпадов самопровозглашенного президента Беларуси. Но Москве на сегодня некем заменить Лукашенко.

Лукашенко грамотно манипулирует и 30 лет играет между Европой и Кремлем. Сегодня он хочет сыграть такую же партию между Кремлем и Пекином, насколько это возможно и насколько позволит Китай,

– сказал Юнус.

По его словам, Пекин заинтересован в территории Беларуси, ведь китайские власти всегда интересует расширение географии своего влияния.

"Если Китай обеспечит "крышу" Беларуси, то в перспективе так и будет (Беларусь освободится от влияния Кремля – 24 Канал). Именно поэтому Лукашенко не будет активно участвовать в войне России против Украины", – отметил политолог.

Стрим Игоря Гаврищака и Рамиса Юнуса: смотрите полное видео

"Красные линии" для Ирана и Беларуси

Китай вроде бы занимает нейтральную позицию в войне России против Украины. А на самом деле играет в свою собственную игру. Юнус напомнил, что Иран поставляет России дроны-камикадзе, но пока отказался предоставлять баллистические ракеты.

Рамис Юнус Политолог из США, экс-руководитель аппарата правительства Азербайджана То, что баллистические ракеты не долетели до Украины, это не только заслуга США, Израиля и других соседних с Ираном стран. Это большая заслуга того же Китая, который оказывает большое влияние на Иран. Наверное, китайцы им объяснили: "Если вы будете поставлять Москве баллистические ракеты, нам будет очень тяжело защитить вас".

Эксперт по международной политике предположил, что что-то похожее в Китае сказали и белорусскому диктатору.

"Мол, есть "красная линия", которую Лукашенко не нужно переходить. Тогда в перспективе Китай сможет защитить Беларусь как от американцев, так и от Кремля", – сказал Юнус.

Китай формирует антизападную коалицию

Он добавил, что Китаю осталось разобраться с Кремлем. Сейчас Пекин использует Москву в качестве "пугалки" для Запада во главе с США.

Уровень влияния Китая на Россию огромен. Другое дело – Китай будет пользоваться этим тогда, когда будет считать нужным,

– отметил политолог.

Юнус объяснил, что в перспективе Китаю хотелось бы, чтобы Россия, Беларусь и Иран были лояльны Пекину и полностью от него зависели. Таким образом, китайские власти пытаются сформировать своеобразную антизападную коалицию.

Варианты завершения войны в Украине

Как будут развиваться дальнейшие отношения между этими странами, зависит от того, как закончится война в Украине. По словам Юнуса, есть 2 варианта завершения боевых действий.

Война окончится победой Украины на поле боя. Москва сама выведет свои войска. К примеру, Китай нажмет на Кремль и объяснит, что нужно выйти с территории Украины по-хорошему. Тогда Пекин поможет Владимиру Путину сохранить власть.

По словам эксперта по международной политике, во многом развитие событий также зависит от позиции Запада.

Почему Запад сильно не "наезжает" на Лукашенко

Юнус отметил, что, например, после президентских выборов в 2020 году Александр Лукашенко смог удержаться у власти также потому, что Запад закрыл глаза на все процессы в Беларуси.

Да и сейчас, по словам политолога, западные страны не "наезжают" на Лукашенко так же, как на Москву.

Запад рассматривает в перспективе возможность того, чтобы Беларусь была прозападной. Западным странам нужно сохранить географию влияния в Восточной Европе,

– отметил Юнус.

Он добавил, что иметь здесь такую враждебную территорию, как Беларусь, западным странам совсем не хочется.

Визит Лукашенко в Китай: коротко